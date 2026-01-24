Férfi kosár NB I: erős harmadik negyed a DEAC-tól, kikapott a ZTE

A mérkőzés első két negyede kiegyenlített játékot hozott, a csapatok fej fej mellett haladtak, a nagyszünetben minimális különbség választotta el őket. A fordulást követően azonban látványosan feljavult a debreceniek játéka: a hazaiak egy 34–15-ös harmadik negyedet produkáltak, amely döntően befolyásolta a mérkőzés kimenetelét.

A ZTE ugyan a záró játékrészben igyekezett faragni hátrányából, de a DEAC magabiztosan őrizte előnyét, és végül biztos győzelmet aratott saját közönsége előtt. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a debreceniek bedobója, Mócsán Bálint volt, aki 20 ponttal járult hozzá csapata sikeréhez.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

DEAC–ZALAKERÁMIA ZTE KK 84–69 (19–16, 14–16, 34–15, 17–22)

Debrecen, 900 néző. V: Mészáros, Jankovics, Németh

DEBRECEN: Tyus 7/3, MÓCSÁN 20/15, WADE 18/6, Flasár B. 2, OSZTOJICS 14. Csere: SZUBOTICS 10, Hőgye 7/3, Varga F. 3, Gáspár, Neuwirth 3/3. Edző: Pethő Ákos

ZALAEGERSZEG: HUNTER 16/12, Takács Milán 7/3, Szalay, Bibbs 17/3, VARENCE 19/9. Csere: Kucsora 5/3, Mokánszki 5/3, Gerencsér. Edző: Kosztasz Mekszasz

Az eredmény alakulása. 5. perc: 10–1. 8. p: 12–12. 12. p.: 22–16. 15. p.: 25–25. 20. p.: 31–32. 24. p.: 44–38. 27. p.: 55–42. 31. p.: 69–47. 38. p.: 79–65

Pethő Ákos: – A mérkőzés elején több üres dobást engedélyeztünk az ellenfélnek, a korai találatok pedig meghozták a Zalaegerszeg önbizalmát. A nagyszünetben rendeztük a sorokat, a védekezésünk feljavult és a lepattanózásban is nagyot léptünk előre. A találkozó ezúttal kevésbé volt közönségszórakoztató, a győzelem viszont annál értékesebb.

Kosztasz Mekszasz: – Három játékrészen át meccsben voltunk, egyet viszont katasztrofálisan elbuktunk. Köztudott, hogy gondokkal küzdünk. A hiányzóink távollétében nem tudunk olyan minőségi munkát végezni, amilyen kellene a versenyképességhez. Igyekszünk túlélni, amíg visszatérnek a sérültjeink.

Később

18.00: SZTE-Szedeák–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: MVM-OSE Lions–NKA Universitas Pécs

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Sopron KC

18.00: Atomerőmű SE–Egis Körmend