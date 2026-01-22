Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: száz pont fölött a Szolnok, simán le is győzte a Kecskemétet

K. Zs.K. Zs.
2026.01.22. 19:53
Brady Skeens 21 pontot dobott a szolnoki csapatban (Fotó: Czinege Melinda)
férfi kosárlabda NB I Kecskemét kosárlabda Szolnoki Olajbányász
A Szolnok hazai pályán 101–75-re legyőzte a Kecskemétet a férfi kosárlabda NB I 17. fordulójának csütörtök esti mérkőzésén.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
17. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzés
NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 101–75 (19–11, 28–26, 28–21, 26–17)
Szolnok, 1500 néző. V: Kapitány, Minár, Horváth Cs. 
SZOLNOK: SOMOGYI 22/12, KRNJAJSZKI 13/9, Holt 4/3, BARNES 15/6, SKEENS 21. Csere: Rudner 6/6, DARTHARD 17/9, Vrbac, Molnár M. 3, Arabo, Huszár. Edző: Vedran Bosnic
KECSKEMÉT: Järvi 15/6, Wittmann 4/3, DAUTOVICS 16/9, TOMASEVICS 12/3, Karahodzsics 2. Csere: Tóth B. 6/6, LADOVSZKY 8/6, Ivkovics M. 6/6, Kelenföldi, Schöll 2, Szemerédi, Kertli 4. Edző: Ivkovics Sztojan
Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–1. 8. p.: 17–4. 14. p.: 27–24. 18. p.: 45–32. 24. p.: 56–45. 28. p.: 67–50. 33. p.: 85–61. 38. p.: 98–71
MESTERMÉRLEG
Vedran Bosnic: – Nem kevesebb mint harminckét gólpassz adtunk, ami azt mutatja, milyen jól járt a labda, milyen jól dolgoztunk csapatként. Nem volt egyénieskedés, nem a statisztika volt fontos, mindig kerestük azt a játékost, aki a legjobb pozícióban van. Nehéz meccs volt, bár dobtunk 101 pontot, nagyon sok összecsapás van mögöttünk, ezért nagyon nehéz mindig maximálisan koncentrálni, agresszívnak lenni és a legtöbb energiát kiadni magunkból.
Ivkovics Sztojan: – Látszik, hogy nagyszerű edzője van a Szolnoknak, aki jól dolgozik. Akkor lehet legjobban látni azt, hogy egy csapat jó vagy rossz, ha kiesnek az emberek és akkor is megy a rendszer. Ennek a csapatnak van rendszere, de rendszer van nálunk is. Legjobb játékosunk, Petteri Seppälä nem játszott, nem akartuk terhelni, mert jönnek a fontos mérkőzések. Nekünk is jó volt a meccs, hiszen a fiatalok bemutatkoztak, szerintem mindenki látta, hogy fizikailag is meg tudják oldani a feladatot, nyilván a rutinjuk még hiányzik.
Tudósított: VARGA CSABA

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Január 24.
Oroszlány–NKA Universitas Pécs
Szeged–Bp. Honvéd
Falco–Sopron
DEAC–Zalaegerszeg
Atomerőmű–Körmend
Január 25.
Kaposvár–Alba Fehérvár

  1. Szolnok

16

15

1

1510–1226

0.969 

31 

  2. Falco

16

13

3

1466–1269

0.906 

29 

  3. Kaposvár

16

10

6

1426–1385

0.813 

26 

  4. Fehérvár

16

10

6

1454–1403

0.813 

26 

  5. Debrecen

16

9

7

1299–1336

0.781 

25 

  6. Sopron

16

9

7

1311–1273

0.781 

25 

  7. Honvéd

16

8

8

1304–1279

0.750 

24 

  8. Atomerőmű

16

8

8

1411–1387

0.750 

24 

  9. Körmend

16

7

9

1406–1476

0.719 

23 

10. Zalaegerszeg

16

6

10

1348–1422

0.688 

22 

11. Kecskemét

17

6

11

1340–1444

0.676 

23 

12. Szeged

15

4

11

1105–1265

0.633 

19 

13. Pécs

16

4

12

1345–1392

0.625 

20 

14. Oroszlány

16

3

13

1302–1470

0.594 

19 

 

 

