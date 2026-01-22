Férfi kosár NB I: száz pont fölött a Szolnok, simán le is győzte a Kecskemétet
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
17. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzés
NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 101–75 (19–11, 28–26, 28–21, 26–17)
Szolnok, 1500 néző. V: Kapitány, Minár, Horváth Cs.
SZOLNOK: SOMOGYI 22/12, KRNJAJSZKI 13/9, Holt 4/3, BARNES 15/6, SKEENS 21. Csere: Rudner 6/6, DARTHARD 17/9, Vrbac, Molnár M. 3, Arabo, Huszár. Edző: Vedran Bosnic
KECSKEMÉT: Järvi 15/6, Wittmann 4/3, DAUTOVICS 16/9, TOMASEVICS 12/3, Karahodzsics 2. Csere: Tóth B. 6/6, LADOVSZKY 8/6, Ivkovics M. 6/6, Kelenföldi, Schöll 2, Szemerédi, Kertli 4. Edző: Ivkovics Sztojan
Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–1. 8. p.: 17–4. 14. p.: 27–24. 18. p.: 45–32. 24. p.: 56–45. 28. p.: 67–50. 33. p.: 85–61. 38. p.: 98–71
MESTERMÉRLEG
Vedran Bosnic: – Nem kevesebb mint harminckét gólpassz adtunk, ami azt mutatja, milyen jól járt a labda, milyen jól dolgoztunk csapatként. Nem volt egyénieskedés, nem a statisztika volt fontos, mindig kerestük azt a játékost, aki a legjobb pozícióban van. Nehéz meccs volt, bár dobtunk 101 pontot, nagyon sok összecsapás van mögöttünk, ezért nagyon nehéz mindig maximálisan koncentrálni, agresszívnak lenni és a legtöbb energiát kiadni magunkból.
Ivkovics Sztojan: – Látszik, hogy nagyszerű edzője van a Szolnoknak, aki jól dolgozik. Akkor lehet legjobban látni azt, hogy egy csapat jó vagy rossz, ha kiesnek az emberek és akkor is megy a rendszer. Ennek a csapatnak van rendszere, de rendszer van nálunk is. Legjobb játékosunk, Petteri Seppälä nem játszott, nem akartuk terhelni, mert jönnek a fontos mérkőzések. Nekünk is jó volt a meccs, hiszen a fiatalok bemutatkoztak, szerintem mindenki látta, hogy fizikailag is meg tudják oldani a feladatot, nyilván a rutinjuk még hiányzik.
Tudósított: VARGA CSABA
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Január 24.
Oroszlány–NKA Universitas Pécs
Szeged–Bp. Honvéd
Falco–Sopron
DEAC–Zalaegerszeg
Atomerőmű–Körmend
Január 25.
Kaposvár–Alba Fehérvár
|1. Szolnok
16
15
1
1510–1226
0.969
31
|2. Falco
16
13
3
1466–1269
0.906
29
|3. Kaposvár
16
10
6
1426–1385
0.813
26
|4. Fehérvár
16
10
6
1454–1403
0.813
26
|5. Debrecen
16
9
7
1299–1336
0.781
25
|6. Sopron
16
9
7
1311–1273
0.781
25
|7. Honvéd
16
8
8
1304–1279
0.750
24
|8. Atomerőmű
16
8
8
1411–1387
0.750
24
|9. Körmend
16
7
9
1406–1476
0.719
23
|10. Zalaegerszeg
16
6
10
1348–1422
0.688
22
|11. Kecskemét
17
6
11
1340–1444
0.676
23
|12. Szeged
15
4
11
1105–1265
0.633
19
|13. Pécs
16
4
12
1345–1392
0.625
20
|14. Oroszlány
16
3
13
1302–1470
0.594
19