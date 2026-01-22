Férfi kosár NB I: száz pont fölött a Szolnok, simán le is győzte a Kecskemétet

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

17. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzés

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT 101–75 (19–11, 28–26, 28–21, 26–17)

Szolnok, 1500 néző. V: Kapitány, Minár, Horváth Cs.

SZOLNOK: SOMOGYI 22/12, KRNJAJSZKI 13/9, Holt 4/3, BARNES 15/6, SKEENS 21. Csere: Rudner 6/6, DARTHARD 17/9, Vrbac, Molnár M. 3, Arabo, Huszár. Edző: Vedran Bosnic

KECSKEMÉT: Järvi 15/6, Wittmann 4/3, DAUTOVICS 16/9, TOMASEVICS 12/3, Karahodzsics 2. Csere: Tóth B. 6/6, LADOVSZKY 8/6, Ivkovics M. 6/6, Kelenföldi, Schöll 2, Szemerédi, Kertli 4. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–1. 8. p.: 17–4. 14. p.: 27–24. 18. p.: 45–32. 24. p.: 56–45. 28. p.: 67–50. 33. p.: 85–61. 38. p.: 98–71

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Nem kevesebb mint harminckét gólpassz adtunk, ami azt mutatja, milyen jól járt a labda, milyen jól dolgoztunk csapatként. Nem volt egyénieskedés, nem a statisztika volt fontos, mindig kerestük azt a játékost, aki a legjobb pozícióban van. Nehéz meccs volt, bár dobtunk 101 pontot, nagyon sok összecsapás van mögöttünk, ezért nagyon nehéz mindig maximálisan koncentrálni, agresszívnak lenni és a legtöbb energiát kiadni magunkból.

Ivkovics Sztojan: – Látszik, hogy nagyszerű edzője van a Szolnoknak, aki jól dolgozik. Akkor lehet legjobban látni azt, hogy egy csapat jó vagy rossz, ha kiesnek az emberek és akkor is megy a rendszer. Ennek a csapatnak van rendszere, de rendszer van nálunk is. Legjobb játékosunk, Petteri Seppälä nem játszott, nem akartuk terhelni, mert jönnek a fontos mérkőzések. Nekünk is jó volt a meccs, hiszen a fiatalok bemutatkoztak, szerintem mindenki látta, hogy fizikailag is meg tudják oldani a feladatot, nyilván a rutinjuk még hiányzik.

Tudósított: VARGA CSABA

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Január 24.

Oroszlány–NKA Universitas Pécs

Szeged–Bp. Honvéd

Falco–Sopron

DEAC–Zalaegerszeg

Atomerőmű–Körmend

Január 25.

Kaposvár–Alba Fehérvár