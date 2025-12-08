Argentína nem zárta nyeretlenül a középdöntőt a női kézilabda-világbajnokságon
Az argentin válogatott 4–0-val kezdett, majd a 17. percben 13–2-re vezetett – a Debrecen korábbi átlövője, Elke Karsten ekkor már öt gólnál járt, végül nyolc találattal zárt. Ezután Tunézia támadásban feljavult, de főleg a szünet után tudott zárkózni, 18–10 után zsinórban négy gólt szerzett, majd a 43. percben már 22–21 volt az állás, nem sokkal később pedig egyenlíteni is tudtak az afrikaiak. A tunéziaiak 26–24-re vezettek, viszont a dél-amerikaiak szerezték a mérkőzés utolsó gólját, ezzel 30–29-re megnyerve a mérkőzést.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Argentína–Tunézia 30–29 (17–10)
Ld: Karsten 8, ill. Auidzs 7, Dzslezi 6, Ep Kerkeni 6
Később
18.00: Lengyelország–Ausztria (Tv: M4 Sport)
20.30: Franciaország–Hollandia (Tv: M4 Sport)
|A III. CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Franciaország
|4
4
–
–
|143–80
|+63
|8
|2. Hollandia
|4
4
–
–
|138–90
|+48
|8
|3. Lengyelország
|4
2
–
2
|107–126
|–19
|4
|4. Ausztria
|4
1
–
3
|91–113
|–22
|2
|5. Tunézia
|5
1
–
4
|121–166
|–45
|2
|6. Argentína
|5
1
–
4
|120–145
|–25
|2
ELNÖK-KUPA ('S-HERTOGENBOSCH)
I. CSOPORT
Paraguay–Horvátország 17–30 (11–14)
Ld: M. Fernández 6, ill. Pavlovic 6, Barisic 5
Irán–Uruguay 16–27 (8–16)
Ld: Badvi 3, Horzugi 3, Merih 3, ill. Castiella 5, Eastman 4, Golda 4, R. González 4
|AZ I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|1. Horvátország
|3
3
–
–
|102–51
|+51
|6
|2. Paraguay
|3
2
–
1
|73–70
|+3
|4
|3. Uruguay
|3
1
–
2
|72–73
|–1
|2
|4. Irán
|3
–
–
3
|45–98
|–53
|0
II. CSOPORT
Kazahsztán–Egyiptom 18–30 (8–13)
Ld: Hasszahanova 6, ill. Oszama 5
Később
18.30: Kína–Kuba
|A II. CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Kína
|2
2
–
–
|67–62
|+5
|4
|2. Egyiptom
|3
1
1
1
|88–79
|+9
|3
|3. Kuba
|2
1
1
–
|55–54
|+1
|3
|4. Kazahsztán
|3
–
–
3
|76–91
|–15
|0