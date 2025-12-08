Argentína nem zárta nyeretlenül a középdöntőt a női kézilabda-világbajnokságon

Az argentin válogatott 4–0-val kezdett, majd a 17. percben 13–2-re vezetett – a Debrecen korábbi átlövője, Elke Karsten ekkor már öt gólnál járt, végül nyolc találattal zárt. Ezután Tunézia támadásban feljavult, de főleg a szünet után tudott zárkózni, 18–10 után zsinórban négy gólt szerzett, majd a 43. percben már 22–21 volt az állás, nem sokkal később pedig egyenlíteni is tudtak az afrikaiak. A tunéziaiak 26–24-re vezettek, viszont a dél-amerikaiak szerezték a mérkőzés utolsó gólját, ezzel 30–29-re megnyerve a mérkőzést.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

Argentína–Tunézia 30–29 (17–10)

Ld: Karsten 8, ill. Auidzs 7, Dzslezi 6, Ep Kerkeni 6

Később

18.00: Lengyelország–Ausztria (Tv: M4 Sport)

20.30: Franciaország–Hollandia (Tv: M4 Sport)

A III. CSOPORT ÁLLÁSA 1. Franciaország 4 4 – – 143–80 +63 8 2. Hollandia 4 4 – – 138–90 +48 8 3. Lengyelország 4 2 – 2 107–126 –19 4 4. Ausztria 4 1 – 3 91–113 –22 2 5. Tunézia 5 1 – 4 121–166 –45 2 6. Argentína 5 1 – 4 120–145 –25 2

ELNÖK-KUPA ('S-HERTOGENBOSCH)

I. CSOPORT

Paraguay–Horvátország 17–30 (11–14)

Ld: M. Fernández 6, ill. Pavlovic 6, Barisic 5

Irán–Uruguay 16–27 (8–16)

Ld: Badvi 3, Horzugi 3, Merih 3, ill. Castiella 5, Eastman 4, Golda 4, R. González 4

AZ I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. Horvátország 3 3 – – 102–51 +51 6 2. Paraguay 3 2 – 1 73–70 +3 4 3. Uruguay 3 1 – 2 72–73 –1 2 4. Irán 3 – – 3 45–98 –53 0

II. CSOPORT

Kazahsztán–Egyiptom 18–30 (8–13)

Ld: Hasszahanova 6, ill. Oszama 5

Később

18.30: Kína–Kuba