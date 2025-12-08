Nemzeti Sportrádió

Argentína nem zárta nyeretlenül a középdöntőt a női kézilabda-világbajnokságon

2025.12.08. 17:58
Nagy küzdelem zajlott a pályán az Argentína–Tunézia mérkőzésen (Fotó: Imago Images)
női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb női kézilabda-vb női kézilabda-világbajnokság
A holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon Argentína 30–29-re legyőzte Tunéziát a középdöntő záró napján.

Az argentin válogatott 4–0-val kezdett, majd a 17. percben 13–2-re vezetett – a Debrecen korábbi átlövője, Elke Karsten ekkor már öt gólnál járt, végül nyolc találattal zárt. Ezután Tunézia támadásban feljavult, de főleg a szünet után tudott zárkózni, 18–10 után zsinórban négy gólt szerzett, majd a 43. percben már 22–21 volt az állás, nem sokkal később pedig egyenlíteni is tudtak az afrikaiak. A tunéziaiak 26–24-re vezettek, viszont a dél-amerikaiak szerezték a mérkőzés utolsó gólját, ezzel 30–29-re megnyerve a mérkőzést.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Argentína–Tunézia 30–29 (17–10)
Ld: Karsten 8, ill. Auidzs 7, Dzslezi 6, Ep Kerkeni 6
Később
18.00: Lengyelország–Ausztria (Tv: M4 Sport)
20.30: Franciaország–Hollandia (Tv: M4 Sport)

    
A III. CSOPORT ÁLLÁSA
1. Franciaország4

4

143–80+638
2. Hollandia4

4

138–90+488
3. Lengyelország4

2

2

107–126–194
4. Ausztria4

1

3

91–113–222
5. Tunézia5

1

4

121–166–452
6. Argentína5

1

4

120–145–252

ELNÖK-KUPA ('S-HERTOGENBOSCH)
I. CSOPORT
Paraguay–Horvátország 17–30 (11–14)
Ld: M. Fernández 6, ill. Pavlovic 6, Barisic 5
Irán–Uruguay 16–27 (8–16)
Ld: Badvi 3, Horzugi 3, Merih 3, ill. Castiella 5, Eastman 4, Golda 4, R. González 4

    
AZ I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Horvátország3

3

102–51+516
2. Paraguay3

2

1

73–70+34
3. Uruguay3

1

2

72–73–12
4. Irán3

3

45–98–530

II. CSOPORT
Kazahsztán–Egyiptom 18–30 (8–13)
Ld: Hasszahanova 6, ill. Oszama 5
Később
18.30: Kína–Kuba

    
A II. CSOPORT ÁLLÁSA
1. Kína2

2

67–62+54
2. Egyiptom3

1

1

1

88–79+93
3. Kuba2

1

1

55–54+13
4. Kazahsztán3

3

76–91–150

 

 

Ezek is érdekelhetik