Férfi kosárlabda vb-selejtező: Ilari Seppälä dicséri a magyar játékosokat
A Kecskeméten légióskodó irányító-bedobó a finn szövetség honlapjának nyilatkozva kiemelte, hogy a 12 fős hazai keretből tízen a magyar bajnokságban kosárlabdáznak, és többségük meghatározó szerepet játszik alakulatában.
„Magyarország hagyományos sportnemzet, és a kosárlabda is azon sportágak közé tartozik, amely iránt érdeklődnek a szurkolók. A legtöbb helyen sokan látogatnak ki a mérkőzésekre” – fogalmazott a játékos, hozzátéve, hogy a mérkőzések színvonala jó, főleg az élcsapatok esetében.
Kiemelte, hogy a magyar keret magasan legjobb játékosa a honosított Nate Reuvers, aki klubcsapatában, a Valenciában is főszerepet játszik. Beszélt arról is, hogy a csapat meghatározó játékosai, Somogyi Ádám, Perl Zoltán, Vojvoda Dávid és Pongó Marcell nem magasak, de technikásak és ponterősek. Hozzátette, a keret több játékosa kemény és fizikailag erős kosárlabdázó.
Seppälä szerint tisztelet illeti a magyar válogatottat, amely hazai pályán sorozatban három mérkőzést nyert meg. Ezzel együtt az Eb-n meglepetésre negyedik finnek célja az, hogy győzelemmel kezdjék a kvalifikációs sorozatot.
„Ha megszerezzük a lepattanókat és kontrolláljuk a játék ritmusát, nyilvánvalóan erősek leszünk” – vélekedett.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK
G-csoport
1. forduló, péntek
18.00: MAGYARORSZÁG–Finnország (Tv: M4 Sport+/Duna World)
20.30: Franciaország–Belgium
2. forduló, hétfő
17.30: Finnország–Franciaország
20.30: Belgium–MAGYARORSZÁG
