Férfi kosárlabda vb-selejtező: Ilari Seppälä dicséri a magyar játékosokat

2025.11.28. 13:55
Ilari Seppälä (Fotó: Getty Images)
Ilari Seppälä szerint jól védekező, egyben technikás és ponterős játékosok alkotják a magyar kosárlabda-válogatottat, amely a finnek ellen kezdi meg péntek este Szombathelyen a világbajnoki selejtezősorozatát.

A Kecskeméten légióskodó irányító-bedobó a finn szövetség honlapjának nyilatkozva kiemelte, hogy a 12 fős hazai keretből tízen a magyar bajnokságban kosárlabdáznak, és többségük meghatározó szerepet játszik alakulatában.

„Magyarország hagyományos sportnemzet, és a kosárlabda is azon sportágak közé tartozik, amely iránt érdeklődnek a szurkolók. A legtöbb helyen sokan látogatnak ki a mérkőzésekre” – fogalmazott a játékos, hozzátéve, hogy a mérkőzések színvonala jó, főleg az élcsapatok esetében.

Kiemelte, hogy a magyar keret magasan legjobb játékosa a honosított Nate Reuvers, aki klubcsapatában, a Valenciában is főszerepet játszik. Beszélt arról is, hogy a csapat meghatározó játékosai, Somogyi Ádám, Perl Zoltán, Vojvoda Dávid és Pongó Marcell nem magasak, de technikásak és ponterősek. Hozzátette, a keret több játékosa kemény és fizikailag erős kosárlabdázó.

Seppälä szerint tisztelet illeti a magyar válogatottat, amely hazai pályán sorozatban három mérkőzést nyert meg. Ezzel együtt az Eb-n meglepetésre negyedik finnek célja az, hogy győzelemmel kezdjék a kvalifikációs sorozatot.

„Ha megszerezzük a lepattanókat és kontrolláljuk a játék ritmusát, nyilvánvalóan erősek leszünk” – vélekedett.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK          
G-csoport
1. forduló, péntek
18.00: MAGYARORSZÁG–Finnország (Tv: M4 Sport+/Duna World)
20.30: Franciaország–Belgium
2. forduló, hétfő
17.30: Finnország–Franciaország
20.30: Belgium–MAGYAR­ORSZÁG

Pongó Marcell: Itthon mindenképp szeretnénk legyőzni a finneket

Hazai pályán játszik világbajnoki selejtezőt a férfi kosárlabda-válogatott, a mérkőzést a Duna World/M4 Sport+ közvetíti.

 

 

