A két McLaren az élen, Verstappen a top 5-ön kívül a katari sprintidőmérő előtt
Szünet nélkül folytatódott a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, a mezőny Las Vegas után a Közel-Kelet felé vette az irányt, ahol az első és egyetlen szabadedzéssel vette kezdetét az év hatodik és egyben utolsó sprinthétvégéje Loszaílban. A McLaren kettős kizárásának köszönhetően Max Verstappen jelentős mértékben csökkentette a hátrányát az egyéni vb-összetettben, hiszen amellett, hogy a 104 pontos lemaradását lefaragva immár pontazonossággal áll Oscar Piastrival, a vb-éllovas Lando Norris már csak 24 ponttal előzi meg őt.
Noha a britnek így is van esélye arra, hogy már Katarban pontot tegyen a bajnoki küzdelem végére, a diszkvalifikáció egyértelműen őt érintette a legérzékenyebben, és a vb-aspiránsok közül ő van a legnehezebb helyzetben is, hiszen ellenfeleinek kisebb a veszítenivalója. Az izgalmas hétvégének nemcsak a pontverseny állása és sprintes lebonyolítás adta meg a táptalajt, hanem Pirelli által bevezetett körlimit is, ami adott esetben az esélyeket is átírhatja.
A mezőny naplementében kezdte meg a körözést az 5.419 km-es pályán, és valamennyi versenyző elhagyta a garázst már az első percekben. Mindenki a kemény keveréken fogott hozzá a munkához. Az első negyedórában a Mercedes és Red Bull diktálta a tempót, míg a két McLaren az első tízesen kívül érkezett, ráadásul az ő nevük mellett szerepelt ekkor a legkevesebb körszám is.
A wokingiak a folytatásban sem tudták igazán emelni a tempót a kemény keveréken, amely egyértelműen főszerepet kapott az edzés nagy részében, és a versenyzők hosszú etapokkal készültek a folytatásra. Más keverék csak az utolsó negyedórában került elő: akkor minden pilóta lágyra váltott, ami jócskán felborította az addig kialakult sorrendet, és a McLaren is más teljesítményre kapcsolt.
Az élen végül Piastri zárt, aki mindössze 58 ezreddel előzte meg Norrist, de már közel négy tizedet adott a harmadik Fernando Alonsónak. Az első ötösben nem a spanyol neve volt az egyetlen meglepő, hiszen Carlos Sainz Jr. és Isack Hadjar is befért a top 5-be, míg a címvédő Verstappen hatodikként érkezett. A holland pilóta lemaradása a fél másodpercet is meghaladta, míg az első tízest Alexander Albon, Charles Leclerc, Lance Stroll és Andrea Kimi Antonelli egészítette ki.
Lewis Hamilton tizenkettedik lett a Ferrarival, míg az eleinte igazán gyorsnak tűnő Russsell tizennegyedikként végzett.
Folytatás 18 óra 30 perckor a sprintidőmérővel.
KATARI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
1.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:20.924
|átlag: 241.07 km/ó
|29 kör
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:20.982
0.058 mp h.
|28
|3.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:21.310
0.386
|26
|4.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:21.404
0.48
|20
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:21.503
0.579
|30
|6.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:21.504
0.58
|27
|7.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:21.609
0.685
|29
|8.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:21.668
0.744
|31
|9.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:21.669
0.745
|26
|10.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:21.698
0.774
|32
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:21.783
0.859
|23
|12.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:21.794
0.87
|28
|13.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:21.796
0.872
|28
|14.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:21.824
0.9
|33
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:21.926
1.002
|26
|16.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:21.926
1.002
|29
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:22.096
1.172
|30
|18.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:22.424
1.5
|25
|19.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:22.562
1.638
|30
|20.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:23.529
2.605
|26
|4. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 28., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Piastri 1:20.924
|Sprintidőmérő
|18.30–19.14
|NOVEMBER 29., SZOMBAT
|Sprintverseny
|15.00–16.00
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 30., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja
|17.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00