A két McLaren az élen, Verstappen a top 5-ön kívül a katari sprintidőmérő előtt

Szünet nélkül folytatódott a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, a mezőny Las Vegas után a Közel-Kelet felé vette az irányt, ahol az első és egyetlen szabadedzéssel vette kezdetét az év hatodik és egyben utolsó sprinthétvégéje Loszaílban. A McLaren kettős kizárásának köszönhetően Max Verstappen jelentős mértékben csökkentette a hátrányát az egyéni vb-összetettben, hiszen amellett, hogy a 104 pontos lemaradását lefaragva immár pontazonossággal áll Oscar Piastrival, a vb-éllovas Lando Norris már csak 24 ponttal előzi meg őt.

Noha a britnek így is van esélye arra, hogy már Katarban pontot tegyen a bajnoki küzdelem végére, a diszkvalifikáció egyértelműen őt érintette a legérzékenyebben, és a vb-aspiránsok közül ő van a legnehezebb helyzetben is, hiszen ellenfeleinek kisebb a veszítenivalója. Az izgalmas hétvégének nemcsak a pontverseny állása és sprintes lebonyolítás adta meg a táptalajt, hanem Pirelli által bevezetett körlimit is, ami adott esetben az esélyeket is átírhatja.

A mezőny naplementében kezdte meg a körözést az 5.419 km-es pályán, és valamennyi versenyző elhagyta a garázst már az első percekben. Mindenki a kemény keveréken fogott hozzá a munkához. Az első negyedórában a Mercedes és Red Bull diktálta a tempót, míg a két McLaren az első tízesen kívül érkezett, ráadásul az ő nevük mellett szerepelt ekkor a legkevesebb körszám is.

A wokingiak a folytatásban sem tudták igazán emelni a tempót a kemény keveréken, amely egyértelműen főszerepet kapott az edzés nagy részében, és a versenyzők hosszú etapokkal készültek a folytatásra. Más keverék csak az utolsó negyedórában került elő: akkor minden pilóta lágyra váltott, ami jócskán felborította az addig kialakult sorrendet, és a McLaren is más teljesítményre kapcsolt.

Az élen végül Piastri zárt, aki mindössze 58 ezreddel előzte meg Norrist, de már közel négy tizedet adott a harmadik Fernando Alonsónak. Az első ötösben nem a spanyol neve volt az egyetlen meglepő, hiszen Carlos Sainz Jr. és Isack Hadjar is befért a top 5-be, míg a címvédő Verstappen hatodikként érkezett. A holland pilóta lemaradása a fél másodpercet is meghaladta, míg az első tízest Alexander Albon, Charles Leclerc, Lance Stroll és Andrea Kimi Antonelli egészítette ki.

Lewis Hamilton tizenkettedik lett a Ferrarival, míg az eleinte igazán gyorsnak tűnő Russsell tizennegyedikként végzett.

Folytatás 18 óra 30 perckor a sprintidőmérővel.

KATARI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:20.924 átlag: 241.07 km/ó 29 kör 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:20.982 0.058 mp h. 28 3. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:21.310 0.386 26 4. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:21.404 0.48 20 5. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:21.503 0.579 30 6. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:21.504 0.58 27 7. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:21.609 0.685 29 8. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:21.668 0.744 31 9. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:21.669 0.745 26 10. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:21.698 0.774 32 11. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:21.783 0.859 23 12. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:21.794 0.87 28 13. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:21.796 0.872 28 14. George Russell brit Mercedes 1:21.824 0.9 33 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:21.926 1.002 26 16. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:21.926 1.002 29 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:22.096 1.172 30 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:22.424 1.5 25 19. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:22.562 1.638 30 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:23.529 2.605 26