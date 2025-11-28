Nemzeti Sportrádió

A két McLaren az élen, Verstappen a top 5-ön kívül a katari sprintidőmérő előtt

2025.11.28. 14:15
Piastri volt a leggyorsabb a Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén (Fotó: AFP)
szabadedzés F1 Formula–1 Katari Nagydíj
Oscar Piastri vezérletével a McLaren kettőse nyitott az élen a Formula–1-es Katari Nagydíj egyetlen szabadedzésén. A wokingiakat Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz Jr. (Williams) és Isack Hadjar (Racing Bulls) követte a top 5-ben, míg a címvédő Max Verstappen a hatodik pozícióban zárt.

Szünet nélkül folytatódott a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, a mezőny Las Vegas után a Közel-Kelet felé vette az irányt, ahol az első és egyetlen szabadedzéssel vette kezdetét az év hatodik és egyben utolsó sprinthétvégéje Loszaílban. A McLaren kettős kizárásának köszönhetően Max Verstappen jelentős mértékben csökkentette a hátrányát az egyéni vb-összetettben, hiszen amellett, hogy a 104 pontos lemaradását lefaragva immár pontazonossággal áll Oscar Piastrival, a vb-éllovas Lando Norris már csak 24 ponttal előzi meg őt. 

Noha a britnek így is van esélye arra, hogy már Katarban pontot tegyen a bajnoki küzdelem végére, a diszkvalifikáció egyértelműen őt érintette a legérzékenyebben, és a vb-aspiránsok közül ő van a legnehezebb helyzetben is, hiszen ellenfeleinek kisebb a veszítenivalója. Az izgalmas hétvégének nemcsak a pontverseny állása és  sprintes lebonyolítás adta meg a táptalajt, hanem Pirelli által bevezetett körlimit is, ami adott esetben az esélyeket is átírhatja. 

A mezőny naplementében kezdte meg a körözést az 5.419 km-es pályán, és valamennyi versenyző elhagyta a garázst már az első percekben. Mindenki a kemény keveréken fogott hozzá a munkához. Az első negyedórában a Mercedes és Red Bull diktálta a tempót, míg a két McLaren az első tízesen kívül érkezett, ráadásul az ő nevük mellett szerepelt ekkor a legkevesebb körszám is. 

A wokingiak a folytatásban sem tudták igazán emelni a tempót a kemény keveréken, amely egyértelműen főszerepet kapott az edzés nagy részében, és a versenyzők hosszú etapokkal készültek a folytatásra. Más keverék csak az utolsó negyedórában került elő: akkor minden pilóta lágyra váltott, ami jócskán felborította az addig kialakult sorrendet, és a McLaren is más teljesítményre kapcsolt. 

Az élen végül Piastri zárt, aki mindössze 58 ezreddel előzte meg Norrist, de már közel négy tizedet adott a harmadik Fernando Alonsónak. Az első ötösben nem a spanyol neve volt az egyetlen meglepő, hiszen Carlos Sainz Jr. és Isack Hadjar is befért a top 5-be, míg a címvédő Verstappen hatodikként érkezett. A holland pilóta lemaradása a fél másodpercet is meghaladta, míg az első tízest Alexander Albon, Charles Leclerc, Lance Stroll és Andrea Kimi Antonelli egészítette ki. 

Lewis Hamilton tizenkettedik lett a Ferrarival, míg az eleinte igazán gyorsnak tűnő Russsell tizennegyedikként végzett.

Folytatás 18 óra 30 perckor a sprintidőmérővel. 

KATARI NAGYDÍJ, A SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

  1.

Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:20.924átlag: 241.07 km/ó29 kör
  2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:20.982

0.058 mp h.

28
  3.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:21.310

0.386

26
  4.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:21.404

0.48

20
  5.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:21.503

0.579

30
  6.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:21.504

0.58

27
  7.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:21.609

0.685

29
  8.Charles LeclercmonacóiFerrari1:21.668

0.744

31
  9.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:21.669

0.745

26
10.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:21.698

0.774

32
11.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:21.783

0.859

23
12.Lewis HamiltonbritFerrari1:21.794

0.87

28
13.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:21.796

0.872

28
14.George RussellbritMercedes1:21.824

0.9

33
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:21.926

1.002

26
16.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:21.926

1.002

29
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:22.096

1.172

30
18.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:22.424

1.5

25
19.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:22.562

1.638

30
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:23.529

2.605

26

 

4. KATARI NAGYDÍJ
NOVEMBER 28., PÉNTEK
Szabadedzés1. Piastri 1:20.924
Sprintidőmérő18.30–19.14
NOVEMBER 29., SZOMBAT
Sprintverseny15.00–16.00
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja17.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

