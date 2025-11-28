Nemzeti Sportrádió

Utánpótlás-konferencia: már csak öt nap!

Munkatársunktól utanpotlassport.huMunkatársunktól utanpotlassport.hu
2025.11.28. 12:32
Címkék
utánpótlás-konferencia utánpótlás utánpótlássport
Milyen módon segítheti a mentáltréner vagy a sportcoach az edző és a sportoló kapcsolatát? A mentális támogató milyen eszközökkel nyújthat támogatást a kamasz sportoló szüleinek? Ez lesz az egyik téma az Egy nap az utánpótlásért címmel immár tizenötödször tartandó konferencián, amelyet az Utanpotlassport.hu szerkesztősége rendez öt nap múlva, december 3-án a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában. Az eseményre még lehet jelentkezni.

Az Utanpotlassport.hu szerkesztősége 2011 óta minden évben megrendezte nagy sikerű utánpótlás-nevelési konferenciáját, és ez az idén sem lesz másképp. A december 3-án, szerdán a Magyar Edzők Társasága szakmai együttműködésével a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában tartandó, Egy nap az utánpótlásért című, egész napos szakmai eseményen ezúttal is klasszis előadók beszélnek majd a korosztályos sportot érintő aktualitásokról, legfontosabb ügyekről.

A Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár fővédnökségével zajló konferencián a résztvevők például meghallgathatják azt az előadást, amelynek témája

az edző-mentáltréner-szülő háromszögben rejlő lehetőségek számbavétele.

Hajnal András sportcoach, Európa-bajnoki ezüstérmes műugró, a Magyar Sport Coachok és Mentáltrénerek Társasága társelnöke, valamint Kovács Erika sportcoach, a Magyar Sport Coachok és Mentáltrénerek Társasága munkacsoportjának vezetője, két úszó, a rövid pályás világbajnoki aranyérmes Sárkány Zalán és az EYOF-győztes Sárkány Zétény édesanyja arról beszél majd, hogy miképpen kommunikáljon és motiváljon az edző; hogyan aknázhatók ki a digitalizáció nyújtotta előnyök; milyen módon segítheti a mentáltréner vagy a sportcoach az edző és a sportoló kapcsolatát.

Az ebéddel, tombolasorsolással egybekötött konferencia további témái megtalálhatók az esemény honlapján, a https://utanpotlaskonferencia.hu/ oldalon, amelyen az érdeklődők jelentkezhetnek is a rendezvényre.

(Kiemelt képünk forrása: Utánpótlássport)

 

