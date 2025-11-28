Újabb nagy lövésre készül: Manner Balázs a Loki ellen bizonyíthat

HAMAR FELHÍVTA MAGÁRA a figyelmet Manner Balázs, a Nyíregyháza támadója – a Szpari 20 éves labdarúgója előbb az októberi, MTK Budapest elleni 5–1-re elveszített bajnokin szerzett parádés gólt, kilőtte a bal felső sarkot, legutóbb pedig a Ferencváros elleni, 3–1-re megnyert meccsen bombázott a bal felső sarokba, ezzel lapunknál övé lett a 14. forduló legszebb találata. Legközelebb pénteken a Debreceni VSC elleni rangadón mutathatja meg tudását.

„Valóban, mindkét gólom szépre sikerült, lehet, szokásommá válnak az ilyen látványos találatok… – mondta lapunknak Manner Balázs. – A Fradi ellen lőtt gólom nekem különlegesebb, hiszen tizenkét évet húztam le a klubban, gyakorlatilag ott nőttem fel. Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, Mórról kellett majdnem mindennap ingáznunk Budapestre, ez oda-vissza körülbelül száznyolcvan kilométer. Ez ment hat évig, majd kollégista lettem, s Pestre költöztem. Furcsa volt a Fradi ellen játszani, de nem volt bennem semmilyen rossz érzés: nyáron lejárt a szerződésem, s úgy döntöttünk, hogy nem hosszabbítunk, ezután kerültem Nyíregyházára. A Ferencvárosban egy tétmérkőzésen, a Leverkusen elleni Európa-liga-találkozón játszottam csereként, még 2023 márciusában, több idő nem jutott nekem. Elfogadtam, nincs bennem tüske, békében váltunk el egymástól – most már az foglalkoztat, hogy a Nyíregyházát segítsem. Bízom benne, hogy pénteken is betalálok, a Debrecen elleni meccs rangadó, alig várom, hogy ezen az összecsapáson bizonyíthassak. Mindegy, hogy melyik klub hol áll tabellán, ez ilyenkor nem számít. A Fradi elleni siker után nagy önbizalommal várjuk a mérkőzést, de ésszel kell futballoznunk, a Debrecennek vannak veszélyes, jó futballistái.”

A hangulatra biztosan nem lesz panasz, hiszen a vendégdrukkerek már korábban megvettek kicsivel több mint hétszáz belépőt, de a hírek szerint a hazai szektorokba is szép számmal fogynak a jegyek.

Családfakutatás: Ausztriába vezethetnek a szálak...

Manner Balázs vezetékneve nem mindennapi, így meg is kérdeztük, van-e valamilyen szál az ismert osztrák édességgyártó cég és az ő családja között. „A nagyszüleim svábok, s már a bátyámmal beszéltük, mindenképpen szeretnénk készíttetni családfát, hogy tisztában legyünk a múltunkkal – így Manner Balázs. – Még az is lehet, hogy kiderül, van közünk a Manner édességgyártó vállalat alapítójához…”

LANG Ádám, a DVSC védője: – Az edzőváltás után a Nyíregyháza mentálisan erősebbnek tűnik, szervezettebbé vált. Tudjuk, milyen hangulat és környezet vár minket, az érzelmeinket a helyén kell kezelni, a játékkal kell foglalkoznunk. Hideg fejjel, profin le kell hoznunk a meccset!

A 15. FORDULÓ MŰSORA

November 28., péntek

20.00: Nyíregyháza Spartacus–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

November 29., szombat

12.30: ZTE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

14.30: Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

November 30., vasárnap

13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Puskás Akadémia–Ferencváros (Tv: M4 Sport)

1. Debreceni VSC 14 7 4 3 22–19 +3 25 2. Paksi FC 14 6 6 2 32–23 +9 24 3. Ferencvárosi TC 13 6 4 3 28–16 +12 22 4. Puskás Akadémia 14 6 4 4 20–18 +2 22 5. MTK Budapest 14 6 2 6 28–26 +2 20 6. Kisvárda 13 6 2 5 15–22 –7 20 7. ETO FC Győr 13 5 5 3 24–15 +9 20 8. Zalaegerszegi TE 14 4 4 6 22–22 0 16 9. Újpest FC 14 4 4 6 21–23 –2 16 10. Diósgyőri VTK 14 3 5 6 20–26 –6 14 11. Nyíregyháza Spartacus 14 3 5 6 18–26 –8 14 12. Kazincbarcika 13 3 1 9 13–27 –14 10 AZ ÁLLÁS

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC és Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-án, illetve 4-én játsszák le.