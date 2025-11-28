Újabb nagy lövésre készül: Manner Balázs a Loki ellen bizonyíthat
HAMAR FELHÍVTA MAGÁRA a figyelmet Manner Balázs, a Nyíregyháza támadója – a Szpari 20 éves labdarúgója előbb az októberi, MTK Budapest elleni 5–1-re elveszített bajnokin szerzett parádés gólt, kilőtte a bal felső sarkot, legutóbb pedig a Ferencváros elleni, 3–1-re megnyert meccsen bombázott a bal felső sarokba, ezzel lapunknál övé lett a 14. forduló legszebb találata. Legközelebb pénteken a Debreceni VSC elleni rangadón mutathatja meg tudását.
„Valóban, mindkét gólom szépre sikerült, lehet, szokásommá válnak az ilyen látványos találatok… – mondta lapunknak Manner Balázs. – A Fradi ellen lőtt gólom nekem különlegesebb, hiszen tizenkét évet húztam le a klubban, gyakorlatilag ott nőttem fel. Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, Mórról kellett majdnem mindennap ingáznunk Budapestre, ez oda-vissza körülbelül száznyolcvan kilométer. Ez ment hat évig, majd kollégista lettem, s Pestre költöztem. Furcsa volt a Fradi ellen játszani, de nem volt bennem semmilyen rossz érzés: nyáron lejárt a szerződésem, s úgy döntöttünk, hogy nem hosszabbítunk, ezután kerültem Nyíregyházára. A Ferencvárosban egy tétmérkőzésen, a Leverkusen elleni Európa-liga-találkozón játszottam csereként, még 2023 márciusában, több idő nem jutott nekem. Elfogadtam, nincs bennem tüske, békében váltunk el egymástól – most már az foglalkoztat, hogy a Nyíregyházát segítsem. Bízom benne, hogy pénteken is betalálok, a Debrecen elleni meccs rangadó, alig várom, hogy ezen az összecsapáson bizonyíthassak. Mindegy, hogy melyik klub hol áll tabellán, ez ilyenkor nem számít. A Fradi elleni siker után nagy önbizalommal várjuk a mérkőzést, de ésszel kell futballoznunk, a Debrecennek vannak veszélyes, jó futballistái.”
A hangulatra biztosan nem lesz panasz, hiszen a vendégdrukkerek már korábban megvettek kicsivel több mint hétszáz belépőt, de a hírek szerint a hazai szektorokba is szép számmal fogynak a jegyek.
Családfakutatás: Ausztriába vezethetnek a szálak...
Manner Balázs vezetékneve nem mindennapi, így meg is kérdeztük, van-e valamilyen szál az ismert osztrák édességgyártó cég és az ő családja között. „A nagyszüleim svábok, s már a bátyámmal beszéltük, mindenképpen szeretnénk készíttetni családfát, hogy tisztában legyünk a múltunkkal – így Manner Balázs. – Még az is lehet, hogy kiderül, van közünk a Manner édességgyártó vállalat alapítójához…”
LANG Ádám, a DVSC védője: – Az edzőváltás után a Nyíregyháza mentálisan erősebbnek tűnik, szervezettebbé vált. Tudjuk, milyen hangulat és környezet vár minket, az érzelmeinket a helyén kell kezelni, a játékkal kell foglalkoznunk. Hideg fejjel, profin le kell hoznunk a meccset!
A 15. FORDULÓ MŰSORA
November 28., péntek
20.00: Nyíregyháza Spartacus–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
November 29., szombat
12.30: ZTE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
14.30: Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
November 30., vasárnap
13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Puskás Akadémia–Ferencváros (Tv: M4 Sport)
|1. Debreceni VSC
14
7
4
3
22–19
+3
25
|2. Paksi FC
14
6
6
2
32–23
+9
24
|3. Ferencvárosi TC
13
6
4
3
28–16
+12
22
|4. Puskás Akadémia
14
6
4
4
20–18
+2
22
|5. MTK Budapest
14
6
2
6
28–26
+2
20
|6. Kisvárda
13
6
2
5
15–22
–7
20
|7. ETO FC Győr
13
5
5
3
24–15
+9
20
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Újpest FC
14
4
4
6
21–23
–2
16
|10. Diósgyőri VTK
14
3
5
6
20–26
–6
14
|11. Nyíregyháza Spartacus
14
3
5
6
18–26
–8
14
|12. Kazincbarcika
13
3
1
9
13–27
–14
10
Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC és Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-án, illetve 4-én játsszák le.