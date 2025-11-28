Nemzeti Sportrádió

Újabb nagy lövésre készül: Manner Balázs a Loki ellen bizonyíthat

2025.11.28. 12:52
null
Manner Balázs (balra) eddig két gólt szerzett a bajnoki idényben (Fotó: Czinege Melinda)
A Nyíregyháza Spartacus támadója, Manner Balázs eddigi nyolc NB I-es mérkőzésén két parádés gólt szerzett – a 20 éves játékos főszereplő lehet a Debrecen elleni rangadón is.

HAMAR FELHÍVTA MAGÁRA a figyelmet Manner Balázs, a Nyíregyháza támadója – a Szpari 20 éves labdarúgója előbb az októberi, MTK Budapest elleni 5–1-re elveszített bajnokin szerzett parádés gólt, kilőtte a bal felső sarkot, legutóbb pedig a Ferencváros elleni, 3–1-re megnyert meccsen bombázott a bal felső sarokba, ezzel lapunknál övé lett a 14. forduló legszebb találata. Legközelebb pénteken a Debreceni VSC elleni rangadón mutathatja meg tudását.

„Valóban, mindkét gólom szépre sikerült, lehet, szokásommá válnak az ilyen látványos találatok… – mondta lapunknak Manner Balázs. – A Fradi ellen lőtt gólom nekem különlegesebb, hiszen tizenkét évet húztam le a klubban, gyakorlatilag ott nőttem fel. Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, Mórról kellett majdnem mindennap ingáznunk Budapestre, ez oda-vissza körülbelül száznyolcvan kilométer. Ez ment hat évig, majd kollégista lettem, s Pestre költöztem. Furcsa volt a Fradi ellen játszani, de nem volt bennem semmilyen rossz érzés: nyáron lejárt a szerződésem, s úgy döntöttünk, hogy nem hosszabbítunk, ezután kerültem Nyíregyházára. A Ferencvárosban egy tétmérkőzésen, a Leverkusen elleni Európa-liga-találkozón játszottam csereként, még 2023 márciusában, több idő nem jutott nekem. Elfogadtam, nincs bennem tüske, békében váltunk el egymástól – most már az foglalkoztat, hogy a Nyíregyházát segítsem. Bízom benne, hogy pénteken is betalálok, a Debrecen elleni meccs rangadó, alig várom, hogy ezen az összecsapáson bizonyíthassak. Mindegy, hogy melyik klub hol áll tabellán, ez ilyenkor nem számít. A Fradi elleni siker után nagy önbizalommal várjuk a mérkőzést, de ésszel kell futballoznunk, a Debrecennek vannak veszélyes, jó futballistái.”

A hangulatra biztosan nem lesz panasz, hiszen a vendégdrukkerek már korábban megvettek kicsivel több mint hétszáz belépőt, de a hírek szerint a hazai szektorokba is szép számmal fogynak a jegyek.

Családfakutatás: Ausztriába vezethetnek a szálak...

Manner Balázs vezetékneve nem mindennapi, így meg is kérdeztük, van-e valamilyen szál az ismert osztrák édességgyártó cég és az ő családja között. „A nagyszüleim svábok, s már a bátyámmal beszéltük, mindenképpen szeretnénk készíttetni családfát, hogy tisztában legyünk a múltunkkal – így Manner Balázs. – Még az is lehet, hogy kiderül, van közünk a Manner édességgyártó vállalat alapítójához…”

 

LANG Ádám, a DVSC védője: – Az edzőváltás után a Nyíregyháza mentálisan erősebbnek tűnik, szervezettebbé vált. Tudjuk, milyen hangulat és környezet vár minket, az érzelmeinket a helyén kell kezelni, a játékkal kell foglalkoznunk. Hideg fejjel, profin le kell hoznunk a meccset!

 

A 15. FORDULÓ MŰSORA
November 28., péntek
20.00: Nyíregyháza Spartacus–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
November 29., szombat
12.30: ZTE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
14.30: Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
November 30., vasárnap
13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Puskás Akadémia–Ferencváros (Tv: M4 Sport)

   
  1. Debreceni VSC

14

7

4

3

22–19

+3

25

  2. Paksi FC

14

6

6

2

32–23

+9

24

  3. Ferencvárosi TC

13

6

4

3

28–16

+12

22

  4. Puskás Akadémia

14

6

4

4

20–18

+2

22

  5. MTK Budapest

14

6

2

6

28–26

+2

20

  6. Kisvárda

13

6

2

5

15–22

–7

20

  7. ETO FC Győr

13

5

5

3

24–15

+9

20

  8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

  9. Újpest FC

14

4

4

6

21–23

–2

16

10. Diósgyőri VTK

14

3

5

6

20–26

–6

14

11. Nyíregyháza Spartacus

14

3

5

6

18–26

–8

14

12. Kazincbarcika

13

3

1

9

13–27

–14

10

AZ ÁLLÁS

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC és Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-án, illetve 4-én játsszák le.

 

