Egyelőre Kocsis Tamás marad az Egis Körmend kispadján

November végéig biztosan Kocsis Tamás marad a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Egis Körmend vezetőedzője.
A vasi klubtól október közepén, mindössze három forduló után távozott a szlovák Teo Hojc, s a helyére megbízott minőségben addigi segítője, Kocsis Tamás került. A Körmend hétfőn közölte, hogy a november 27-én kezdődő válogatott szünetig, azaz a következő négy mérkőzésen Kocsis irányítja az együttest.
„Hálásak vagyunk neki, hogy (már nem először) egy nagyon nehéz helyzetben a csapat élére állt, és 3/0-ás mérleggel visszahozta a csapatot a legjobb nyolc közé” – olvasható az állásfoglalásban.
A 3/3-as mérlegnél tartó Körmend szerdán az Endo Plus Service-Honvéd vendégeként folytatja szereplését az NB I-ben.
