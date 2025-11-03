Egyelőre Kocsis Tamás marad az Egis Körmend kispadján

A vasi klubtól október közepén, mindössze három forduló után távozott a szlovák Teo Hojc, s a helyére megbízott minőségben addigi segítője, Kocsis Tamás került. A Körmend hétfőn közölte, hogy a november 27-én kezdődő válogatott szünetig, azaz a következő négy mérkőzésen Kocsis irányítja az együttest.

„Hálásak vagyunk neki, hogy (már nem először) egy nagyon nehéz helyzetben a csapat élére állt, és 3/0-ás mérleggel visszahozta a csapatot a legjobb nyolc közé” – olvasható az állásfoglalásban.

A 3/3-as mérlegnél tartó Körmend szerdán az Endo Plus Service-Honvéd vendégeként folytatja szereplését az NB I-ben.