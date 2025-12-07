Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: nagyon elverte a Kecskemétet a Honvéd

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 20:11
null
Fotó: Facebook/Budapesti Honvéd Kosárlabda Szakosztály
Címkék
férfi kosárlabda NB I Endo Plus Service-Honvéd Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Csak az első percekben volt méltó ellenfele a Honvéd férfi kosárlabdacsapatának a Kecskemét, a budapesti gárda rendkívül magabiztos játékkal 85–63-as győzelmet aratott az NB I 11. fordulójában.

A Honvéd abszolút ötvenszázalékos teljesítménnyel, öt győzelemmel és öt vereséggel fogadta a Kecskemétet, a mérkőzés előtt a piros-fehérek pontban is ugyanannyit szereztek, mint amennyit kaptak: 815-öt.A kecskeméti Bojan Tomasevic hárompontosa adta meg a találkozó alaphangját, de innen gyorsan elhúztak a házigazdák, s végül 20–12-re nyerték az első negyedet. Ám a java csak ezután jött: a félidőben már huszonhat ponttal vezettek Valerio-Bodon Vincenték! A hazaiaknál különösen Zachary Simmons és Djordje Dimitrijevics volt elemében, előbbi 18, utóbbi 15 pontig jutott, a vég pedig 85–63 a vendéglátóknak, akik még azt is megengedhették maguknak, hogy az utolsó negyedet hét ponttal elveszítsék.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, 11. FORDULÓ
Endo Plus Service-Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 85–63 (20–12, 30–12, 22–19, 13–20)
Ludovika Aréna, 600 néző. V: Goda, Jankovics, Lengyel. Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–3. 8. p.: 18–8. 15. p.: 30–18. 19. p.: 47–23. 23. p.: 59–32. 27. p.: 70–39. 32. p.: 72–50. 38. p.: 79–59. Kipontozódott: Ivkovics (34. p.), Dócs (39. p.)
HONVÉD: DIMITRIJEVICS 15/3, VALERIO-BODON 9/3, KELLER I. 9/3, O’Bannon 13/9, SIMMONS 18/3. Csere: Dorogi 2, Rush 11/3, Dócs 5, Simon K. 2, Radó 1, Kopácsi, Reizinger . Edző: Zlatko Jovanovics
KECSKEMÉT: Seppälä 13/6, Järvi 6, Ivkovics M. 7, TOMASEVICS 18/9, Schöll. Csere: Tóth Barna 3, Karahodzsics 3, DAUTOVICS 12/3, Kelenföldi 1, Ladovszky. Edző: Ivkovics Sztojan

MESTERMÉRLEG
Zlatko Jovanovics: – Mindent kontrolláltunk, negyven percen keresztül jobbak voltunk, de erre nagyon sokat kellett készülnünk, mert a Kecskemétnek sok jó játékosa és bonyolult játékrendszere van. Mindenki tudja, hogy a bennmaradás az elsődleges célunk, de sok mindenről álmodunk, és most egy lépéssel közelebb vagyunk az álmainkhoz. Most már csak a jövő csütörtöki, NKA Pécs elleni mérkőzésre kell koncentrálnunk, ami szintén nagyon nehéz lesz. 
Ivkovics Sztojan: – A Honvéd kiválóan játszott! Jó kemény meccset vívtunk, volt sok volt a karmolás, gyűltek a monoklik mind a két oldalon, de férfias munka volt. Egy klasszissal jobbnak bizonyult a Honvéd. A lepattanókat és az eladott labdák számát tudtuk kontrollálni, de a dobószázalékunk pocsék volt. Nekünk nem jött jókor a szünet, mert két kulcsjátékos nem volt velünk, aztán Wittmann Krisztián beteg lett, de így is szorosabb meccset kellett volna játszanunk. 

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Szolnok11111047–8311.000 22 
2. Szombathely1082891–8000.900 18 
3. Fehérvár1064936–9030.800 16 
4. Kaposvár11659869670.773 17 
5. Honvéd11659008780.773 17 
6. Debrecen1165863–9390.773 17 
7. Sopron11659039040.773 17 
8. Paks1055889–8580.750 15 
9. Körmend1156996–10230.727 16 
10. Kecskemét1147858–9170.682 15 
11. Zalaegerszeg1147926–9850.682 15 
12. Oroszlány1037819–8520.650 13 
13. Szeged1138828–9350.636 14 
14. Pécs1129896–9460.591 13 

 

 

férfi kosárlabda NB I Endo Plus Service-Honvéd Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Legfrissebb hírek

Férfi kosárlabda NB I: műteni kell a Körmend amerikai légiósát

Kosárlabda
2 órája

Körmenden szenvedte el idénybeli második vereségét a Falco

Kosárlabda
Tegnap, 21:34

Megszakította a DEAC az Atomerőmű győzelmi sorozatát a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.12.05. 20:36

Férfi kosár NB I: szlovén vezetőedzőt nevezett ki a Pécs

Kosárlabda
2025.11.27. 10:19

Férfi kosárlabda NB I: ismét Matthias Zollner a Körmend vezetőedzője

Kosárlabda
2025.11.25. 16:39

Férfi kosárlabda NB I: Honvéd-siker Oroszlányban

Kosárlabda
2025.11.22. 20:16

Vedran Bosnic: Megdolgoztunk azért, hogy itt tartunk

Kosárlabda
2025.11.22. 08:29

Férfi kosárlabda NB I: a Kaposvár legyőzte a sereghajtó Pécset

Kosárlabda
2025.11.21. 20:18
Ezek is érdekelhetik