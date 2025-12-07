Férfi kosár NB I: nagyon elverte a Kecskemétet a Honvéd

A Honvéd abszolút ötvenszázalékos teljesítménnyel, öt győzelemmel és öt vereséggel fogadta a Kecskemétet, a mérkőzés előtt a piros-fehérek pontban is ugyanannyit szereztek, mint amennyit kaptak: 815-öt.A kecskeméti Bojan Tomasevic hárompontosa adta meg a találkozó alaphangját, de innen gyorsan elhúztak a házigazdák, s végül 20–12-re nyerték az első negyedet. Ám a java csak ezután jött: a félidőben már huszonhat ponttal vezettek Valerio-Bodon Vincenték! A hazaiaknál különösen Zachary Simmons és Djordje Dimitrijevics volt elemében, előbbi 18, utóbbi 15 pontig jutott, a vég pedig 85–63 a vendéglátóknak, akik még azt is megengedhették maguknak, hogy az utolsó negyedet hét ponttal elveszítsék.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 11. FORDULÓ

Endo Plus Service-Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 85–63 (20–12, 30–12, 22–19, 13–20)

Ludovika Aréna, 600 néző. V: Goda, Jankovics, Lengyel. Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–3. 8. p.: 18–8. 15. p.: 30–18. 19. p.: 47–23. 23. p.: 59–32. 27. p.: 70–39. 32. p.: 72–50. 38. p.: 79–59. Kipontozódott: Ivkovics (34. p.), Dócs (39. p.)

HONVÉD: DIMITRIJEVICS 15/3, VALERIO-BODON 9/3, KELLER I. 9/3, O’Bannon 13/9, SIMMONS 18/3. Csere: Dorogi 2, Rush 11/3, Dócs 5, Simon K. 2, Radó 1, Kopácsi, Reizinger . Edző: Zlatko Jovanovics

KECSKEMÉT: Seppälä 13/6, Järvi 6, Ivkovics M. 7, TOMASEVICS 18/9, Schöll. Csere: Tóth Barna 3, Karahodzsics 3, DAUTOVICS 12/3, Kelenföldi 1, Ladovszky. Edző: Ivkovics Sztojan

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovics: – Mindent kontrolláltunk, negyven percen keresztül jobbak voltunk, de erre nagyon sokat kellett készülnünk, mert a Kecskemétnek sok jó játékosa és bonyolult játékrendszere van. Mindenki tudja, hogy a bennmaradás az elsődleges célunk, de sok mindenről álmodunk, és most egy lépéssel közelebb vagyunk az álmainkhoz. Most már csak a jövő csütörtöki, NKA Pécs elleni mérkőzésre kell koncentrálnunk, ami szintén nagyon nehéz lesz.

Ivkovics Sztojan: – A Honvéd kiválóan játszott! Jó kemény meccset vívtunk, volt sok volt a karmolás, gyűltek a monoklik mind a két oldalon, de férfias munka volt. Egy klasszissal jobbnak bizonyult a Honvéd. A lepattanókat és az eladott labdák számát tudtuk kontrollálni, de a dobószázalékunk pocsék volt. Nekünk nem jött jókor a szünet, mert két kulcsjátékos nem volt velünk, aztán Wittmann Krisztián beteg lett, de így is szorosabb meccset kellett volna játszanunk.