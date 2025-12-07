Férfi kosárlabda NB I: műteni kell a Körmend amerikai légiósát

A 27 éves játékos szombaton, a Falco elleni rangadó 27. percében egy lepattanószerzés után maradt lent a földön, majd az azonnali, helyszíni ellátást követően kórházba szállították. Klubjának vasárnap délutáni tájékoztatása szerint a vizsgálatok kimutatták, hogy Kelly jobb lábában elszakadt az Achilles-ín, ezért várhatóan néhány napon belül megműtik. A körmendiek mindehhez hozzátették, hogy hétfőn, a további vizsgálatok után pontosabb információk állnak majd rendelkezésre a sérülésről és a további kezelésről.

A Körmend szombaton remek játékkal 99–79-re legyőzte az ősi rivális szombathelyieket, így öt győzelemmel és hat vereséggel áll a bajnoki tabella hetedik helyén.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 11. FORDULÓ

EGIS KÖRMEND–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 99–79 (33–22, 16–20, 12–15, 38–22)

Körmend, 2000 néző. V: Praksch, Benczur, Major

KÖRMEND: Kelly 8/3, Durázi 11/3, AVERY 18/12, Ivosev 3, GRIMES 12. Csere: MOORE 32/15, Hansen 5/3, Ferencz, Kiss B. 2, Kiss M. 8/3, Bartik, Nagy P. Edző: Matthias Zollner

SZOMBATHELY: Váradi 5/3, Tanoh Dez 9, Novakovics 5, Wójcik 6, Belo 6. Csere: PERL 18/3, Jovanovics 9/3, Keller Á. 2, Bognár 6, WHELAN 11/9, Verasztó, Herger 2. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–4. 7. p.: 27–12. 12. p.: 35–22. 15. p.: 41–28. 18. p.: 47–35. 23. p.: 51–48. 27. p.: 57–52. 32. p.: 67–57. 36. p.: 78–66. 38. p.: 94–74