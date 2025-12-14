Nemzeti Sportrádió

A Falco több mint 30 pontos különbséggel verte meg a ZTE-t a férfi kosárlabda NB I-ben

2025.12.14. 20:13
null
Simán nyert a Falco (Fotó: Falco KC Szombathely/Facebook, archív)
A férfi kosárlabda NB I 12. fordulójának záró mérkőzésén a Falco KC 104–72-re legyőzte Szombathelyen a ZTE KK-t.

Fokozatosan növelte előnyét a Falco, amely a második negyedben szakította le a ZTE-t, amikor 38–28 után két perc alatt 47–28-ra módosult az állás. A zalaegerszegiek 104–72-re kikaptak, érdekesség, hogy múlt szombaton 105–72-es vereséget szenvedtek Szolnokon.

A szombathelyi találkozón megsérült a zalaiak centere, Tóth Ádám. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint törést a röntgenfelvételen nem láttak a játékosnál, a bokaszalagja sérült, amelynek állapota csupán a további vizsgálatokat követően derül majd ki.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
12. FORDULÓ
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK 104–72 (25–17, 31–20, 22–15, 26–20)
Részletes jegyzőkönyv később.

Csütörtökön játszották
Oroszlány–Körmend 93–94
Bp. Honvéd–NKA Universitas Pécs 78–79
Pénteken játszották
Szeged–Sopron 65–78
Kecskemét–Alba Fehérvár 82–84 – h. u.
Szombaton játszották
Kaposvár–DEAC 91–88
Atomerőmű–Szolnok 90–87

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatívP
  1. Szolnok121111134–9210.95823
  2. Szombathely1192995–8720.90920
  3. Kaposvár12751077–10550.79219
  4. Sopron1275981–9690.79219
  5. Paks1165979–9450.77317
  6. Fehérvár11651020–9900.77317
  7. Honvéd1266978–9570.75018
  8. Körmend12661090–11160.75018
  9. Debrecen1266951–10300.75018
10. Kecskemét1257945–10010.70817
11. Zalaegerszeg1248998–10890.66716
12. Oroszlány1138912–9460.63614
13. Pécs1239975–10240.62515
14. Szeged1239893–10130.62515

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

