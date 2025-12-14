A Falco több mint 30 pontos különbséggel verte meg a ZTE-t a férfi kosárlabda NB I-ben
Fokozatosan növelte előnyét a Falco, amely a második negyedben szakította le a ZTE-t, amikor 38–28 után két perc alatt 47–28-ra módosult az állás. A zalaegerszegiek 104–72-re kikaptak, érdekesség, hogy múlt szombaton 105–72-es vereséget szenvedtek Szolnokon.
A szombathelyi találkozón megsérült a zalaiak centere, Tóth Ádám. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint törést a röntgenfelvételen nem láttak a játékosnál, a bokaszalagja sérült, amelynek állapota csupán a további vizsgálatokat követően derül majd ki.
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
12. FORDULÓ
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK 104–72 (25–17, 31–20, 22–15, 26–20)
Csütörtökön játszották
Oroszlány–Körmend 93–94
Bp. Honvéd–NKA Universitas Pécs 78–79
Pénteken játszották
Szeged–Sopron 65–78
Kecskemét–Alba Fehérvár 82–84 – h. u.
Szombaton játszották
Kaposvár–DEAC 91–88
Atomerőmű–Szolnok 90–87
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|12
|11
|1
|1134–921
|0.958
|23
|2. Szombathely
|11
|9
|2
|995–872
|0.909
|20
|3. Kaposvár
|12
|7
|5
|1077–1055
|0.792
|19
|4. Sopron
|12
|7
|5
|981–969
|0.792
|19
|5. Paks
|11
|6
|5
|979–945
|0.773
|17
|6. Fehérvár
|11
|6
|5
|1020–990
|0.773
|17
|7. Honvéd
|12
|6
|6
|978–957
|0.750
|18
|8. Körmend
|12
|6
|6
|1090–1116
|0.750
|18
|9. Debrecen
|12
|6
|6
|951–1030
|0.750
|18
|10. Kecskemét
|12
|5
|7
|945–1001
|0.708
|17
|11. Zalaegerszeg
|12
|4
|8
|998–1089
|0.667
|16
|12. Oroszlány
|11
|3
|8
|912–946
|0.636
|14
|13. Pécs
|12
|3
|9
|975–1024
|0.625
|15
|14. Szeged
|12
|3
|9
|893–1013
|0.625
|15
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.