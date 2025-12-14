A Falco több mint 30 pontos különbséggel verte meg a ZTE-t a férfi kosárlabda NB I-ben

Fokozatosan növelte előnyét a Falco, amely a második negyedben szakította le a ZTE-t, amikor 38–28 után két perc alatt 47–28-ra módosult az állás. A zalaegerszegiek 104–72-re kikaptak, érdekesség, hogy múlt szombaton 105–72-es vereséget szenvedtek Szolnokon.

A szombathelyi találkozón megsérült a zalaiak centere, Tóth Ádám. A klub közösségi oldalának beszámolója szerint törést a röntgenfelvételen nem láttak a játékosnál, a bokaszalagja sérült, amelynek állapota csupán a további vizsgálatokat követően derül majd ki.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

12. FORDULÓ

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK 104–72 (25–17, 31–20, 22–15, 26–20)

Csütörtökön játszották

Oroszlány–Körmend 93–94

Bp. Honvéd–NKA Universitas Pécs 78–79

Pénteken játszották

Szeged–Sopron 65–78

Kecskemét–Alba Fehérvár 82–84 – h. u.

Szombaton játszották

Kaposvár–DEAC 91–88

Atomerőmű–Szolnok 90–87

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 12 11 1 1134–921 0.958 23 2. Szombathely 11 9 2 995–872 0.909 20 3. Kaposvár 12 7 5 1077–1055 0.792 19 4. Sopron 12 7 5 981–969 0.792 19 5. Paks 11 6 5 979–945 0.773 17 6. Fehérvár 11 6 5 1020–990 0.773 17 7. Honvéd 12 6 6 978–957 0.750 18 8. Körmend 12 6 6 1090–1116 0.750 18 9. Debrecen 12 6 6 951–1030 0.750 18 10. Kecskemét 12 5 7 945–1001 0.708 17 11. Zalaegerszeg 12 4 8 998–1089 0.667 16 12. Oroszlány 11 3 8 912–946 0.636 14 13. Pécs 12 3 9 975–1024 0.625 15 14. Szeged 12 3 9 893–1013 0.625 15

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.