Gáspár Dávid hazai győzelemmel mutatkozott be a szlovén női kosárlabda-válogatott kispadján

Hazai győzelemmel mutatkozott be a szlovén női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányaként Gáspár Dávid, a magyar bajnok Sopron Basket vezetőedzője.
Az októberben kinevezett 43 éves szakember együttese szerdán Lettországot fogadta Európa-bajnoki selejtezőn, és a B-csoport nyitányán 77–66-ra nyert Ljubljanában. A hazaiak és a meccs legjobbja a 22 pontos Zala Friskovec lett, aki Sopronban is Gáspár Dávid irányítása alatt kosarazik.
A magyar válogatott az Eb-kvalifikáció első körében nem szerepel, mivel a márciusi világbajnoki selejtezőn lesz érdekelt. Az Eb-selejtező nyitó körében 27 csapat küzd hat csoportban a továbbjutásért, s közülük a csoportok első két helyezettjei és a három legjobb harmadik léphet majd tovább.
