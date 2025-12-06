Úszás: Kós Hubert győzött 100 háton a US Openen

Az austini US Open harmadik napjának második döntőjére kiemelten figyeltünk – természetesen leginkább Kós Hubert miatt, ám a körülötte lévő nagy nevek miatt legalább ennyire.

Száz pillangón ugyanis „gyülekeztek” a csillagok, a nagy összecsapásból ezúttal az amerikai Shaine Casas jött ki győztesen, egyéni csúcs kellett az első helyéhez, de a harmadikhoz is: a francia Léon Marchand Austinban tőle korábban nem megszokott számokban áll rajthoz, a 100 pillangó is ilyen – Marchand meg olyan, hogy bármiben, bárhol is indul, mindben kitűnik tehetsége.

Kós Hubert ötödikként érkezett célba, a két barát között meg egy néhány évvel ezelőtti „uralkodó”, a szintén amerikai Caeleb Dressel érkezett.

Kós nem sokkal később 100 háton is ott volt a döntőben, naná, hogy ott volt, hiszen a hátúszás az ő felségterülete, ezúttal is dominált, majdnem egy másodperccel megverte a mezőnyt, és közel járt a júliusban, a szingapúri világbajnokságon úszott egyéni rekordjához is.

A női 100 pillangó is sztárparádét hozott: az ászok küzdelmét az amerikai Gretchen Walsh nyerte – a második Regan Smith lett, aki a harmadik napon megnyerte a száz hátat, a harmadik pedig az egyéni csúcsot úszó, ezen a távon szinte sosem versenyző kanadai klasszis, Summer McIntosh.

ÚSZÁS

US OPEN, AUSTIN

Érdekesebb eredmények.

Férfiak.

200 m gyors: 1. Luke Hobson. 100 m hát: 1. Kós Hubert 52.63.

100 m pillangó: 1. Shaine Casas (amerikai) 50.24, …3. Léon Marchand (francia) 51.20, 4. Caeleb Dressel (amerikai) 51.33, 3. Kós Hubert 51.72.

400 m vegyes: 1. Carson Foster (amerikai) 4:07.02.

Nők.

100 m pillangó: 1. Gretchen Walsh (amerikai) 55.60, 2. Regan Smith (amerikai) 56.18, 3. Summer McIntosh (kanadai) 57.01.

400 m vegyes: 1. Mary-Sophie Harvey (kanadai) 4:36.75