Az Európa-kupában folytatja a Sopron Basket

Vitán felül áll, hogy eddigi legjobb idénybeli Euroliga-mérkőzésén van túl a Sopron Basket. A magyar bajnok kifejezetten bátran, helyenként ötletesen játszott az olasz Beretta Famila Schio ellen, látszott, hogy motiválja a visszavágás, az első győzelem megszerzése az elitben – mindhiába.

A kedd esti hazai találkozó második negyedében 18–24-ből csinált 36–28-at a zöld-sárga együttes, nagyjából hat percre volt szüksége a 18–4-es rohanáshoz. Innen hamar ismét a maga javára fordította az eredményt a látogató, az utolsó szó viszont Papp Klaudiáé volt, aki dudaszós, megvideózott kettessel előnyben küldte a 15 perces pihenőre csapatát.

Ki-ki meccs kerekedett ki ebből a csatából, aminek kifejezetten örültünk, mert a korábbi találkozók alkalmával tízpontos volt a Sopron legkisebb veresége. Lendületes, elszánt játékosokat nézhettünk a pályán, a horvát szervező, Nika Mühl például végigszáguldott a pályán a harmadik negyed derekán, és faulttal együtt értékesítette helyzetét (54–49). A Sopronnál Zala Friskovec, a Schionál Jessica Shepard a jövőben egyaránt Gáspár Dávid keze alatt szerepel majd a szlovén válogatottban, ezen a találkozón mindketten elérték a két számjegyű pontszámot. Ez a periódus is soproni kosárral zárult, szépen végigpasszolt akció végén Böröndy Vivien talált be a triplavonalon túlról (61–59).

És eddig tartottak tudósításunk pozitív mondatai. A negyedik negyedet 2:14 perc alatt beszedett 13 ponttal kezdte a házigazda, aztán egy újabb triplát követően el is szállt a Sopron Basket esélye a győzelemre. Nem vállalunk nagy kockázatot, ha leírjuk, nyeretlenül zárja majd az Euroliga csoportkörét a „Gáspár-leányság”, az Európa-kupában azonban még folytathatja nemzetközi szereplését, és biztosak vagyunk benne, hogy ott sikerek is szegélyezik majd az útját. Tizennyolc sorozatban bekapott pont után talált be ismét a Sopron, Friskovec volt eredményes, de ez a végeredményen, az összképen már nem változtatott.

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

SOPRON BASKET–BERETTA FAMILA SCHIO (olasz) 69–84 (18–22, 20–15, 23–22, 8–25)

Sopron, 900 néző. V: Zapolski, Jankowski (lengyelek), Hordov (horvát)

SOPRON: MÜHL 9, Böröndy 10/3, Friskovec 12/6, BROOKS 20/6, Wallack 10/6. Csere: Jevtovics 4, Papp 4, Laczkó. Edző: Gáspár Dávid

SCHIO: CONDE 6, Verona 3, Andre 14, Zandalasini, Steinberga 10. Csere: SHEPARD 22, Laksa 5/3, Zanardi 2, Keys 12/12, PANZERA 9/6, Sottana 1, Badiane. Edző: Victor Lapena

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–7. 6. p.: 11–11. 8. p.: 13–19. 12. p.: 21–24. 15. p.: 33–28. 18. p.: 36–35. 22. p.: 43–39. 25. p.: 49–49. 28. p.: 56–51. 32. p.: 61–67. 35. p.: 61–75. 38. p.: 63–81

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Egy elvesztett mérkőzés után nehéz azonnal meglátni a pozitív értékeket és beszélni róluk. Azonban ha végignézzük azt a folyamatot, ahogy elkezdtük az első Euroliga-meccsel, és ahogyan most zártunk, látni kell, hogy sikerült sokkal hosszabbra kitolni a jó periódusokat. A harmadik negyed végéig ellenfelei voltunk a Schiónak, amely megérdemelten nyert. Az utolsó negyedre fizikailag és mentálisan is felőrlődtünk, és azokat az erényeket, amelyek előtte eredményre vezettek, már nem tudtuk felmutatni.

Victor Lapena: – Az utolsó negyedben mindenben jól teljesítettünk, de különösen védekezésben. Nagyon értékes győzelmet arattunk! Ezzel a következő körbe jutottunk, és remélem, ezen az úton megyünk tovább.