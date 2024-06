Női kosár NB I: Milica Jovanovics is hosszabbított a bajnok DVTK-val – hivatalos

A Magyar Kupa-ezüstérmes klub bejelentése szerint a 35 éves erőcsatár a következő idényt is Miskolcon tölti, amely a negyedik idénye lesz a piros-fehéreknél.

„Nagyon szerettem volna a DVTK-nál maradni, és örülök, hogy a klub is szeretett volna megtartani, így viszonylag gyorsan meg tudtunk állapodni. Miskolc egy olyan hely, ahol a nyugalmat is megtaláltam, így a személyiségem is fejlődni tud” – jelentette ki a 187 centis játékos.

Jovanovic elmondta, neki nem ez volt az első bajnoki aranya, de ez volt a legkülönlegesebb bajnoki címe azok közül, amit nem Montenegróban nyert.

„A Magyar Kupa és az Euroliga-negyeddöntő után is picit csalódottak voltunk, ezekben a sorozatokban szeretnénk jobb eredményt elérni. Az elmúlt években egy olyan stabil rendszer épült Diósgyőrben, amire bátran lehet építeni” – tette hozzá a légiós, aki jelenleg egyetemi vizsgáira készül, majd július közepén elkezdi a felkészülést a válogatottal a világbajnoki előselejtezőre.

Portálunkon is hírt adtunk arról, hogy a közelmúltban négy másik játékos, a francia válogatottal az olimpiára készülő Ana Tadic, a litván Monika Grigalauskyte, az amerikai Kaila Charles, valamint a magyar válogatott Lelik Réka is bejelentette, hogy a következő idényben is a miskolciakat erősíti.