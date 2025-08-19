Magyar győzelmekkel indult a víz alatti hokitorna Hollandiában

A B jelű csoportban szereplő magyar együttes előbb Írország ellen nyert hátrányból 5–3-ra, majd négygólos előnyt kiépítve 4–2-re verte meg Németország legjobbjait.

A Dordrechtben zajló rendezvényen az európai és afrikai országok legjobb válogatottjai mérik össze erejüket; a torna egyben kvalifikációs esemény a 2027-es világbajnokságra.

A férfimezőnyben 13 válogatott szállt vízbe, a mieink egy nap után a B-csoport második helyén állnak.

A 10 csapatos női mezőnyben ezúttal nem képviselteti magát Magyarország.