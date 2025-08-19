Nemzeti Sportrádió

Sztojkovics meghívta a szerb válogatottba a Partizan félig magyar tehetségét

2025.08.19. 12:38
Ognjen Ugresics (jobbra) az FK Olekszandrija ellen szerzett gólját ünnepli a Konferencialigában (Fotó: Getty Images)
Kedden meghívót kapott a szerb labdarúgó-válogatottba Ognjen Ugresics, a belgrádi Partizan 19 éves, saját nevelésű középpályása, aki állampolgársága révén a magyar nemzeti csapatban is pályára léphetne.

A nagykikindai születésű Ognjen Ugresics édesanyja révén félig magyar, állampolgársága is van, azaz az UEFA szabályai lehetővé teszik, hogy adott esetben a magyar válogatottat képviselje. Ennek esélye csökkenni látszik, hiszen a neve ott szerepel Dragan Sztojkovics szerb szövetségi kapitány kedden kihirdetett válogatott keretében.

Minden más foci
2025.04.29. 09:07

Szép jövő előtt állhat a Partizan félig magyar tehetsége

Az ügynöke lapunknak megerősítette, a Manchester United és Serie A-klubok is figyelik a játékát.

„Az biztos, hogy Nikolics Nemanja és Kerkez Milos példája követendő lehet, mert az említett futballisták sokra vitték magyar színekben – mondta tavasszal a Nemzeti Sportnak Osztoja Sztjepanovics, a Football Family Management ügynöke. – Ha valamelyik szövetségnél úgy értékelik, szükség lenne a játékára, már önmagában nagy dicsőség, ezért ha megkeresést kapunk, leülünk megbeszélni.” 

A fiatal középpályás tavasszal robbant be, nyolcadik mérkőzésén megszerezte első gólját a szerb élvonalban (azóta már háromnál tart), nyáron az Európa-liga, majd a Konferencialiga selejtezőjében is a kapuba talált, több nyugat-európai klub felfigyelt rá.

Ügynöke az említett interjúban érzékeltette azt is, hogy Ugresics közelebb áll a szerb nemzeti csapathoz, hiszen végigjárta az ottani korosztályos válogatottakat, a helyi szakemberek tisztában vannak a képességeivel. 

A szerbek két mérkőzés után négy ponttal állnak az európai vb-selejtező K-csoportjában, szeptember 6-án Lettország vendégei lesznek, 9-én Angliát fogadják.

 

Ezek is érdekelhetik