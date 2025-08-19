Sztojkovics meghívta a szerb válogatottba a Partizan félig magyar tehetségét

A nagykikindai születésű Ognjen Ugresics édesanyja révén félig magyar, állampolgársága is van, azaz az UEFA szabályai lehetővé teszik, hogy adott esetben a magyar válogatottat képviselje. Ennek esélye csökkenni látszik, hiszen a neve ott szerepel Dragan Sztojkovics szerb szövetségi kapitány kedden kihirdetett válogatott keretében.
„Az biztos, hogy Nikolics Nemanja és Kerkez Milos példája követendő lehet, mert az említett futballisták sokra vitték magyar színekben – mondta tavasszal a Nemzeti Sportnak Osztoja Sztjepanovics, a Football Family Management ügynöke. – Ha valamelyik szövetségnél úgy értékelik, szükség lenne a játékára, már önmagában nagy dicsőség, ezért ha megkeresést kapunk, leülünk megbeszélni.”
A fiatal középpályás tavasszal robbant be, nyolcadik mérkőzésén megszerezte első gólját a szerb élvonalban (azóta már háromnál tart), nyáron az Európa-liga, majd a Konferencialiga selejtezőjében is a kapuba talált, több nyugat-európai klub felfigyelt rá.
Ügynöke az említett interjúban érzékeltette azt is, hogy Ugresics közelebb áll a szerb nemzeti csapathoz, hiszen végigjárta az ottani korosztályos válogatottakat, a helyi szakemberek tisztában vannak a képességeivel.
A szerbek két mérkőzés után négy ponttal állnak az európai vb-selejtező K-csoportjában, szeptember 6-án Lettország vendégei lesznek, 9-én Angliát fogadják.