Sztojkovics meghívta a szerb válogatottba a Partizan félig magyar tehetségét

„Az biztos, hogy Nikolics Nemanja és Kerkez Milos példája követendő lehet, mert az említett futballisták sokra vitték magyar színekben – mondta tavasszal a Nemzeti Sportnak Osztoja Sztjepanovics, a Football Family Management ügynöke. – Ha valamelyik szövetségnél úgy értékelik, szükség lenne a játékára, már önmagában nagy dicsőség, ezért ha megkeresést kapunk, leülünk megbeszélni.”

A fiatal középpályás tavasszal robbant be, nyolcadik mérkőzésén megszerezte első gólját a szerb élvonalban (azóta már háromnál tart), nyáron az Európa-liga, majd a Konferencialiga selejtezőjében is a kapuba talált, több nyugat-európai klub felfigyelt rá.

Ügynöke az említett interjúban érzékeltette azt is, hogy Ugresics közelebb áll a szerb nemzeti csapathoz, hiszen végigjárta az ottani korosztályos válogatottakat, a helyi szakemberek tisztában vannak a képességeivel.

A szerbek két mérkőzés után négy ponttal állnak az európai vb-selejtező K-csoportjában, szeptember 6-án Lettország vendégei lesznek, 9-én Angliát fogadják.