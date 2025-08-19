Folytatná a munkát a férfi röplabda-válogatottnál Nagy Péter

Tíz tétmérkőzést játszott idén nyáron a férfiválogatott, amelyek közül hatot megnyert s négyet elveszített. Ez az Ezüst Európa-ligában a második helyhez volt elég – ugyan a döntőt összesítésben elvesztették a mieink, az azóta az Európa-bajnokságra is kijutó Svédországot sikerült idegenben legyőzni –, az Eb-selejtezőben azonban szettet sem nyertek.

– Mennyire elégedett a csapat idei teljesítményével?

– Sokkal jobb érzésekkel zártam ezt az évet, mint az előzőt. Természetesen ennek az idénynek is megvoltak a maga hiányosságai, de az első etap, az Ezüst Európa-liga végén összeállt a játékunk és megvolt az a lendület, amit vártam. Ennek is köszönhető a svédek elleni idegenbeli siker – válaszolta lapunknak Nagy Péter szövetségi kapitány.

– Az Európa-bajnoki selejtező mérkőzéseken több sérülés és betegség is hátráltatta az eredményesebb szereplést.

– Igen, sajnos a második szakaszban gyakorlatilag két kezdőjátékos, a feladó Keen Cameron és a center Cziczlavicz Dávid is kiesett a kezdőcsapatból, aztán a múlt héten Bibók Balázs szintén megsérült az egyik edzésen, a feladó Tóth Kristófot pedig a dánok elleni mérkőzésen voltam kénytelen lecserélni hasonló okból. Ám ekkor a sérülések mellett már a mentális és fizikai fáradtság is kiütközött a csapaton. Sok a fiatal, és nekik még szokniuk kell az ilyen szintű terhelést. Ettől függetlenül a törökök ellen nagyjából kihoztuk magunkból a maximumot, a dánok elleni mérkőzés kapcsán maradt bennem hiányérzet, mert azon mindhárom szettben vezettünk, illett volna legalább az egyiket megnyerni, de sajnos mindig jött egy hullámvölgy, és beragadtunk „egy állásba”. Összességében azonban pozitív érzésekkel zártam a nyarat.

– Most viszont jövő májusig hosszabb szünet következik, ráadásul ön a bajnoki idényben a Békéscsaba női Extraliga-csapatának lesz a vezetőedzője. Lehetett hallani olyat is, hogy a selejtezősorozat végén éppen emiatt feláll majd a válogatott kispadjáról…

– A békéscsabai munkám nem befolyásolja a válogatottnál végzett tevékenységemet, ezt a klub vezetője is megerősítette. Ráadásul jövőre nem lesznek selejtezők, csak Európa-liga, aminek lehet, hogy megváltozik a versenyrendszere is. Az igaz, hogy a tavalyi sikertelen nyár után elgondolkoztam azon, hogy ha ez is sikertelen lesz, akkor nem vált be a fiatalítási koncepcióm, és emiatt távozom. Azonban nem így történt, s ezek után szívesen csinálnám tovább. Természetesen le kell ülnünk a szövetség vezetőivel értékelni az idényt, de bízom benne, hogy nem állnak távol egymástól az elképzeléseink – folytatnám a megkezdett munkát.

A FÉRFIVÁLOGATOTT IDEI TÉTMÉRKŐZÉSEI

Ezüst Európa-liga, alapszakasz

Magyarország–Luxemburg 3:0

Azerbajdzsán–Magyarország 1:3

Magyarország–Izland 3:0

Magyarország–Grúzia 3:0

Magyarország–Svédország 0:3

Ausztria–Magyarország 0:3

Döntő

Magyarország–Svédország 1:3

Svédország–Magyarország 2:3

A végeredmény: 1. Svédország, 2. MAGYARORSZÁG, 3. Luxemburg, 4. Ausztria, 5. Azerbajdzsán, 6. Feröer, 7. Izland, 8. Grúzia

Eb-selejtező, A-csoport

Magyarország–Törökország 0:3

Dánia–Magyarország 3:0

1. Dánia 4 3 – 1 – 11:3 10 2. Törökország 4 2 1 – 1 9:5 8 3. Magyarország 4 – – – 4 0:12 0 AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

Az Európa-bajnokságra kijutó válogatottak: Bulgária, Finnország, Olaszország, Románia (házigazdaként), Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Németország, Portugália, Szerbia, Szlovénia, Ukrajna (az előző Európa-bajnokságról), Belgium, Csehország, Dánia, Észak-Macedónia, Észtország, Görögország, Izrael, Lettország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Törökország