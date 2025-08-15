NB I: Mumusával játszik az FTC, Robbie Keane először győzné le Hornyák Zsoltot

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 4. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

ÚJPEST FC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ 2018 óta pont 18 mérkőzést játszottak az NB I-ben, és a párharcuk minimális különbséggel billen a vendég szabolcsi együttes felé: 7-szer győzött az Újpest, 8-szor a Kisvárda, 3-szor pedig döntetlenre végeztek. A gólkülönbség 25–23 a piros-fehérek javára.

♦ Kezdetben az Újpest volt fölényben ebben a párosításban, hiszen az első 5 találkozójukból 4-et megnyert és 1-et vesztett el. A legutóbbi 5 bajnokijukon éppen fordítva történt és 4-szer a Kisvárda bizonyult jobbnak, ráadásul az előző két alkalommal fölényesen, 4–0-ra, majd 4–1-re – a legutóbbi, 2024. áprilisi meccsükön szerepelt csapatból az újpestieknél a Paks elleni előző bajnokira már csak Matija Ljujics maradt meg.

♦ A lila-fehérek pályaválasztása mellett az eddigi 8 alkalomból 6-szor nyertek az újpestiek, 2020 szeptemberében a várdaiak diadalmaskodtak (2–4), 2022 februárjában pedig nem esett gól a találkozójukon. Legutóbb, 2023 szeptemberében fordulatos meccsen 3–2-es hazai siker született.

♦ Az Újpest vasárnap először kapott ki bajnokin horvát vezetőedzője, Damir Krznar irányításával, így a Paks elleni otthoni 1–2-vel véget ért vele az 5 meccses veretlenségi sorozata (2 győzelem, 3 iksz). Ebben a bajnokságban mindig szerzett és kapott is gólt.

♦ Az újonc Kisvárda a 3. fordulóban, a tavasszal ezüstérmes Puskás Akadémia ellen aratta idénybeli első bajnoki sikerét (2–1). Ráadásul a vezetőedzőként második időszakát a klubnál töltő Gerliczki Mátéval a kispadon is először tudott 3 pontot szerezni.

♦ A lila-fehéreknek 2025-ben negatív a hazai mérlegük, hiszen csak áprilisban a Debrecent (2–1), majd a július végi nyitányon a Diósgyőrt (3–1), tudták legyőzni, emellett 4-szer ikszeltek, 4-szer pedig alulmaradtak.

♦ A Várda házon kívül legutóbb 2024. február 17-én, Mezőkövesden Branimir Cipetic győztes góljával (2–1) tudott idegenbeli bajnokit nyerni az élvonalban, azóta 3 iksz és 4 vereség a mérlege. Három hete hiába vezetett 85 percen át Nyíregyházán, a hazaiak a 93. percben kiegyenlítettek (1–1).



SZOMBAT

DIÓSGYŐRI VTK–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

♦ A kiesésre álló két borsodi gárdának ez lesz az első találkozója az élvonalban.

♦ 1984 óta 24 mérkőzésük volt az NB II-ben, ezeknek a felét, 12-t a diósgyőriek nyerték meg, 8 iksz és 4 barcikai siker mellett. Legutóbb, a 2022–2023-as idényben mindkét csapat 1–0-ra hozta a hazai találkozóját. A barcikaiak máig utolsó DVTK elleni győzelme két és fél éve, 2023. február 26-án Kurdics Levente góljával jött össze.

♦ Amikor a másodosztályban a Diósgyőr volt a vendéglátó, 8-szor győztek a miskolciak, 3-szor ikszeltek, az egyetlen idegenbeli barcikai sikert pedig 40 éve, 1985 áprilisában jegyezhették fel (0–1).

♦ A Kazincbarcika 2021 októberében, NB III-as együttesként a Magyar Kupában búcsúztatta az akkor NB II-es Diósgyőrt (3–2). Tavaly szeptemberben ismét összekerültek a kupában, akkor a másodosztályú kék-sárgák otthonában hosszabbítás után 4–2-re nyert az NB I-es DVTK. A hazaiak mindkét gólját a most is fix kezdőjátékosnak számító Szabó Máté szerezte, míg a miskolciak első találata Jurek Gábor nevéhez fűződött.

♦ A Diósgyőr az előző héten az őszi szezon eddigi legnagyobb különbségű vereségét szenvedte el az MTK otthonában (0–5) és a mezőnyben a legtöbb kapott góllal (10), és a legrosszabb gólkülönbséggel (–7) áll az utolsó előtti helyen. Egy évvel ezelőtt 3 forduló után ugyanígy 1 ponttal, szintén a 11. pozíciót foglalta el.

♦ Az abszolút újonc Kazincbarcika az egyetlen csapat a bajnokságban, amelynek még nincs pontja, illetve abban is, hogy még egy percig sem állt nyerésre.

♦ A DVTK az idény eddigi egyetlen hazai találkozóján kétgólos előnyről sem tudta megverni a ZTE-t (2–2). Otthon 3 találkozó óta veretlen (1 győzelem, 2 iksz), legutóbb április közepén az ETO vitte el tőle a 3 pontot (2–4).

♦ A Barcikának idegenben most nyílik először reális esélyese a pontszerzésre, hiszen eddig az előző bajnokság két legjobbjának otthonában is alulmaradt: 1–2 a Puskás Akadémia, majd 0–3 az FTC ellen.

♦ Érdekesség, hogy Kuttor Attila éppen szülővárosában, Miskolcon szerezheti meg az első pontját, vagy pontjait a Barcikával. Korábbi csapataival – a Mezőkövesddel és a Vasassal – az előző 4 alkalommal vesztesen távozott a DVTK stadionjából, előtte, 2019 augusztusában azonban 3–0-ra nyerni tudott a kövesdiekkel.



FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Az előző bajnokság arany- és ezüstérmesének ez lesz a 32. élvonalbeli találkozója, az örökmérleg 11 ferencvárosi siker, 13 döntetlen, 7 felcsúti diadal.

♦ A két csapat előző 7 egymás elleni bajnokijából – 3 döntetlen és 3 vereség mellett – csupán egyet tudott megnyerni a Ferencváros: tavaly szeptemberben hazai pályán a csereként beálló – a nyáron távozott – brazil Matheus Saldanha triplájával 3–0-ra.

♦ A hazai mezőnyből a Puskás Akadémia az egyetlen, amely ellen a zöld-fehérek a legutóbbi két bajnokijukból egyet sem tudtak megnyerni: februárban a Pancho Arénában Nagy Zsolt fejes góljával 1–0-ra maradtak alul, májusban pedig a fővárosban 1–1-re végeztek. A Fradi januárban érkezett ír vezetőedzője, Robbie Keane így szombaton először győzheti le a felcsútiakat irányító Hornyák Zsoltot.

♦ Amikor a zöld-fehér gárda volt a pályaválasztó, 9-szer született hazai siker, és 6 döntetlen mellett mindössze 2-szer győztek a felcsútiak, egyaránt 2–1-re: 2023 márciusában, az FTC Leverkusen elleni két Európa-liga-meccse között, öt hónappal később, amikor Máté Csaba volt a vezetőedző. Ha a felcsútiak most nyernek, a Paks után a Puskás Akadémia lesz a második olyan csapat, amely a Fradi ellen bajnokikon 3 győzelmet tud felmutatni a Groupama Arénában.

♦ A Bajnokik Ligájának rájátszásába bekerült Ferencváros 3 kör után veretlenül, a legjobb gólkülönbséggel (+6), valamint egálban a legkevesebb kapott góllal (2) vezeti az NB I tabelláját, ráadásul egyedüliként a mezőnyben még egyetlen percig sem játszott hátrányban a bajnokságban.

♦ A Puskás Akadémia 2 győzelemmel nyitott, legutóbb azonban 2–1-re alulmaradt az újonc Kisvárda otthonában – igaz, két kulcsjátékosát, Nagy Zsoltot és Lamin Colleyt nélkülözte. Ezzel megszakadt a felcsútiak április közepén kezdődött, 8 bajnokin át tartó veretlenségi sorozata, amely 6 győzelemből és 2 döntetlenből állt össze.

♦ Az FTC a legutóbbi 6 hazai bajnokijából 5-öt úgy nyert meg, hogy még gólt sem kapott, szerzett viszont 19-et. Közben egyedül épp a Puskás AFC vitt el pontot az otthonából (1–1), de úgy, hogy a találata Szalai Gábor öngóljából esett.

♦ A felcsútiak 2025-ben NB I-es találkozókon 4-szer kaptak ki vendégként, de mindig vidéki helyszíneken. A fővárosban tavasszal – akárcsak a Groupama Arénában –, Újpesten is 1–1-re végeztek.



VASÁRNAP

DEBRECENI VSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ A keleti vármegyeszékhelyek csapatainak párharcában továbbra is hatalmas a Loki fölénye, hiszen 23 találkozó után az élvonalbeli örökmérleg 13 debreceni siker, 5 döntetlen, 5 nyíregyházi győzelem.

♦ A legfelső osztályban legutóbb 2014 júliusában remiztek (1–1), azóta rendre az aktuális házigazda győzött, az előző bajnoki kiírásban kétszer a Szpari (3–2 és 1–0), egyszer a Loki.

♦ Az élvonalbeli meccseket tekintve kijelenthető, hogy a Nyíregyháza kikapni jár Debrecenbe, hiszen az eddigi 11 meccséből 10-et elvesztett és döntetlent is csupán egyszer, 1983 májusában tudott kiharcolni (0–0). Legutóbb, február elején úgy nyert 3–1-re a DVSC, hogy brazil légiósa, Maurides különös triplát hozott össze: előbb a válláról a saját csapatának a hálójába pattant a labda, majd kétszer a Szpari kapujába is betalált.

♦ Három kör után még veretlen DVSC (2 diadal, 1 iksz), ilyen jól legutóbb 2023-ban kezdte az idényt, amikor Szrdan Blagojevics irányításával 9 ponttal állt – igaz, akkor az első három bajnokiját otthon játszotta.

♦ A Nyíregyháza a Kisvárda ellen a 93. percben mentette ikszre a meccset, viszont az egyetlen csapat a mezőnyben, amely előnyből még nem tudott pontot szerezni.

♦ Házigazdaként 5 bajnoki óta nem veszített a Loki (3 diadal, 2 iksz), sőt az előző 3 otthoni találkozóján gólt sem kapott.

♦ Legutóbb február közepén Diósgyőrben tudott idegenbeli NB I-es meccset nyerni a Szpari (2–1), azóta 3-szor ikszelt és 4-szer kikapott, két hete kétszeri vezetés után 3–2-re maradt alul Felcsúton.



MTK BUDAPEST–ETO FC

♦ A mérkőzést eredetileg Győrben rendezték volna meg, mivel azonban az ETO pályájának a gyepszőnyege gombás fertőzést kapott, ezért a két csapat felcserélte a pályaválasztói jogot.

♦ 1937 óta 135 lejátszott élvonalbeli mérkőzésük volt, ezekből több mint másfélszer annyit a fővárosiak nyertek meg: az örökmérleg ugyanis 62 MTK-diadal, 33 döntetlen, 40 ETO-győzelem. (1951 decemberében elmaradt a találkozójuk, a 2 pontot 0:0-s gólaránnyal a házigazda Győr kapta meg – ezt a meccset nem számítottuk bele a statisztikába.)

♦ Az előző idényben 4–4 pontot szereztek egymás ellen, legutóbb, március végén Győrben 2–1-re az ETO nyert, és ezzel véget vetett a kék-fehérekkel szembeni 11 éves élvonalbeli nyeretlenségének (1 iksz, 3 vereség).

♦ Az MTK otthonából többnyire pont nélkül térnek haza a győriek, hiszen a 69 alkalomból 45-ször vesztesen távoztak. Döntetlent 17-szer harcoltak ki és mindössze 7-szer tudták hazavinni mind a három pontot (1946-ban kétszer – először az Üllői útról –, majd 1983-ban, 1997-ben, 2001-ben, 2012-ben és 2013-ban 1–2). Legutóbb, tavaly novemberben fordulatos 2–2-t játszottak az Új Hidegkuti-stadionban.

♦ 1940 és 2023 között 7-szer találkoztak a másodosztályban, az ETO 3-szor győzött, a döntetlenek és a fővárosi sikerek száma 2–2.

♦ Az első két bajnokiján nyeretlen MTK a 3. körben többek között Molnár Rajmund mesterhármasával 5–0-ra verte a Diósgyőrt, 2015. augusztus 8. óta először nyert NB I-es meccset ilyen arányban – akkor is a borsodi piros-fehéreket ütötte ki.

♦ A Konferencialigában nem ikszelő (2 győzelem, 2 vereség), de a play-offba jutó ETO sorozatban a harmadik bajnokiján is döntetlent játszott, és egymás után másodszor tudott a hajrában egyenlíteni: az Újpest ellen a 94. percben, majd Zalaegerszegen a 81. percben mentett meg egy pontot. Előzőleg tavaly október-novemberben volt egy négymeccses döntetlensorozata az NB I-ben.

♦ Horváth Dávid együttese egyre jobb eredményeket ér el hazai pályán: az előző bajnokság záró fordulójában 3–1-re kikapott az Újpesttől, három hete ikszelt az FTC-vel, majd legutóbb lelépte a DVTK-t.

♦ Idegenben továbbra is a győriek a leghosszabb ideje veretlenek az élvonalban: legutóbb tavaly augusztus 16-án Kecskeméten kaptak ki (1–2), azóta 6-szor nyertek, 10-szer pedig ikszeltek.



PAKSI FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Kereken 30 NB I-es találkozón vannak túl, és az örökmérleg minimális különbséggel billen a vendég zalaiak felé: 9 paksi siker, 11 iksz, 10 ZTE-győzelem. Ebben a párosításban általában nem fukarkodnak a csapatok a gólokkal, az átlag ugyanis kiemelkedően magas, 3.80 meccsenként.

♦ 2023-ban a Paks veretlen maradt a ZTE-vel szemben (2 győzelem, 1 döntetlen), 2024-ben viszont megfordult a trend, és azóta 5-ből egyszer sem tudta legyőzni a zalai csapatot (3 iksz, 2 vereség). Márciusban úgy lett 1–1 a zalai találkozójuk, hogy Könyves Norbert találatát a kék-fehérek Krajcsovics Ábel révén a 81. percben egalizálták.

♦ Tizenháromszor csaptak össze úgy, hogy a tolnai zöld-fehérek voltak a házigazdák, ebből 6 találkozó zárult az atomvárosiak győzelmével. A ZTE csak 3-szor tudott nyerni, 2008-ban Pécsen 3–0-ra, Pakson pedig 2010-ben 2–1-re, majd tavaly februárban 1–3-ról fordítva 4–3-ra. Tavaly novemberben Várkonyi Bence 36. perces kiállítását követően hátrányból fordított a ZTE, végül Böde révén a 82. percben egyenlített a Paks (2–2).

♦ A Konferencialigától csütörtökön a Polisszja Zsitomir 2–1-es legyőzésével búcsúzó Paks szerezte a legtöbb gólt a bajnokságban (10), 20 éves középpályása, Horváth Kevin pedig – Gruber Zsomborral holtversenyben – vezeti a kanadai táblázatot (1 gól, 4 gólpassz).

♦ A Zalaegerszeg legutóbb ugyan 61 percig vezetett az ETO ellen, ám egy hajrában bekapott gól miatt ezúttal is be kellett érnie az egy ponttal (1–1), így már sorozatban a 8. bajnoki meccse zárult döntetlennel, ami új klubrekord.

♦ A Paks odahaza, a ZTE vendégként nem tudott győzni a legutóbbi 4 bajnoki mérkőzésén, ráadásul közben mindkét csapat 3-szor ikszelt, 1-szer pedig kikapott. A nyeretlenségi szériájuk előtt április első hétvégéjén a tolnaiak házigazdaként a Nyíregyházát, a zalaiak vendégként a Fehérvárt győzték le, egyaránt 2–0-ra.

A 4. FORDULÓ PROGRAMJA

Augusztus 15., péntek

20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

Augusztus 16., szombat

18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 17., vasárnap

15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

17.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

