Lelik Réka hosszabbított a DVTK kosárcsapatánál

A klub szombaton közölte, hogy a 25 éves bedobó a következő idényt is Miskolcon tölti, amely a második szezonja lesz a piros-fehéreknél.

„Nem nagyon gondolkoztam azon, hogy váltani akarok, a szezon végén már szinte biztos volt, hogy maradok” – mondta a 180 centis kosaras. – „Nagyon motiváló a közeg Diósgyőrben, ezt semmiképp nem szerettem volna itt hagyni. Maradt bennünk még potenciál, és ezt szeretnénk kihozni magunkból. Idén is nagyszerű eredményeket értünk el, de ennél is több van bennünk. A tavalyi csapat gerincére építve előnyből fogunk indulni, és elérni esetleg olyan eredményeket, amelyek hasonló örömmel töltik majd el a miskolci lakosokat, mint a bajnoki cím megnyerése.”

Lelik Réka kifejtette, egyénileg szeretne legalább olyan szezont futni, mint az előző, emellett szeretne stabilabb lenni.

„Csapatszinten szeretnénk felülmúlni az idei eredményeket. Ez egy picit nehéz lesz, hiszen bajnokok lettünk, de a Magyar Kupa-ezüst miatt maradt bennünk egy kis tüske. Új rendszer lesz az Euroligában, a végelszámolásnál 4 helyett 6 csapat is érdekelt lehet, ami egy jó lehetőség számunkra, és szeretnénk kihasználni. Ez még azonban messze van, és addig nagyon sok munka vár ránk” – tette hozzá.

A közelmúltban két másik játékos, a francia válogatottal az olimpiára készülő Ana Tadic és a litván Monika Grigalauskyte is bejelentette, hogy a következő szezonban is a miskolciakat erősíti.