A DVTK felbontotta az átadólistára tett két légiósának szerződését

A 31 éves egyszeres válogatott szlovén játékos két évvel ezelőtt érkezett a miskolciakhoz, akiknél 57 bajnoki és hat Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára és ezeken 11 gólt szerzett. A 30 esztendős hátvéd, Sanicanin, aki 23-szor szerepelt a bosnyák nemzeti együttesben, egy éve lett a DVTK játékosa, azóta 29 bajnokin és két kupamérkőzésen szerepelt a csapatban.

A két játékos már kedden átadólistára került, szerződésbontásuk pedig a pénteki napon vált hivatalossá. Kovács Zoltán sportigazgató még kedden azt nyilatkozta, hogy a magyar szövetség és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet új ajánlásaihoz alkalmazkodva a jövőben Pozeg Vancas és Sanicanin is várhatóan sokkal kevesebb játéklehetőséghez jutott volna, ezért nem gördítenek akadályt a távozásuk elé.