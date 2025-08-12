Női kosárlabda NB I: finn válogatott játékost szerződtetett a Győr

A Magyar Kupa-ezüstérmes együttes kedden a honlapján közölte, hogy a következő idényre kötött szerződést az olasz Alpo VillaFrancától érkező 26 éves játékossal, aki az előző idényben 23 mérkőzésen 10.2 pontot és 4.9 lepattanót szerzett, illetve 0.9 gólpasszt adott átlagban.

Az előző bajnoki kiírásban negyedik helyezett Győr kerete gyakorlatilag teljesen átalakult a nyáron. Távozott az egyaránt magyar válogatott Kiss Virág, Angyal Barbara, Dombai Réka, Wentzel Nóra és Cyesha Goree, a 3x3-as válogatott Bach Boglárka, továbbá az ausztrál Darcee Garbin és a lengyel Weronika Telenga. Az előző szezon keretéből maradt Ács Luca, Dubei Debóra és Ruff-Nagy Dóra, visszatért az együtteshez Zsebe-Weninger Virág, illetve hétfőn érkezett az északmacedón válogatott Ilina Selcova.