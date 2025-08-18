Kiütötték a Santost, a volt szövetségi kapitány vigasztalta a síró Neymart

A Santos összeomlott a Vasco da Gama elleni mérkőzés második félidejében, Cléber Xavier együttese öt gólt kapott az 52. és a 68. perc között, és végül 6–0-s vereséggel hagyta el a pályát.

A gyengélkedő Santosnak ez volt a tizedik veresége az idényben, és csak a 15. helyen áll a brazil bajnokságban.

Neymar sem tudott segíteni csapatának, a támadó csak egy sárga lappal került be a jegyzőkönyvbe, ami miatt ki is kell hagynia csapata következő bajnokiját. Az FC Barcelona és a PSG korábbi klasszisa sírva fakadt a mérkőzés után, Fernando Diniz, a jelenleg a Vascót irányító egykori szövetségi kapitány vigasztalta őt.

A Santos vezetősége lépett a kiütéses vereség után, és azonnal menesztette Cléber Xavier vezetőedzőt, aki csak áprilisban vette át a csapat irányítását. A 61 éves szakvezető, akinek ez volt az első komolyabb megbízatása, miután hosszú évekig Tite segítője volt több csapatnál is, 15 meccs után volt kénytelen távozni.

NEYMART VIGASZTALJA A VOLT SZÖVETSÉGI KAPITÁNY