Makrai Gábor: Minden profi futballista a rangadókról álmodik

Makrai Gábor távolabbra tekint, és úgy érzi, hogy a Kazincbarcika most lendül bele a játékba (Fotó: Kovács Péter)

KÜLÖNLEGES LESZ a borsodi rangadó Makrai Gábor számára. A Kazincbarcika játékosa korábban öt és fél évig erősítette a Diósgyőrt, szombaton tehát egykori együttese ellen lép pályára.

„Kétszer játszottam eddig a DVTK ellen, de az új stadionban vendégként még nem léptem pályára – mondta a klub oldalának a középpályásként és támadóként is bevethető futballista. – A régi létesítményben még a Puskás Akadémia színeiben játszottam Diósgyőrben, az volt az első NB I-es meccsem, és egyszer Pécsen kaptam lehetőséget az NB II-ben, akkor négy háromra nyertünk. Nagyon várom a meccset. Miskolcon élünk a családommal, a sógorom, Tamás Márk a DVTK-ban játszik, nagyon jó a kapcsolatunk, hetente többször találkozunk. Kíváncsi leszek, hogy apósomék kinek szurkolnak majd… A futballról nem sokat beszéltünk a héten, főleg nem a felállásokról – egyikünk sem hozta szóba. Majd a meccs másnapján, a vasárnapi ebédnél megbeszéljük, ki hogyan látta a történéseket.”

Egyik csapat sem kezdte jól a bajnokságot, az újonc barcikai csapat három vereséggel nyitott (Puskás Akadémia 1–2, Ferencváros 0–3, Debreceni VSC 1–2), míg a Diósgyőr kétszer kikapott (Újpest 1–3, MTK Budapest 0–5) s a ZTE ellen szerzett egy pontot (2–2). Mondani sem kell tehát, hogy a győzelem mindkét együttes számára roppant fontos lenne – kérdés, kinek hogyan sikerül majd megbirkóznia ezzel a teherrel.

„A Diósgyőr az MTK elleni öt nullás súlyos vereség után jön, ilyenkor mindig rosszabb játszani egy csapattal. Mindegy, milyen játékkal, de valahogy nyerni akarnak hazai pályán, viszont mi felfelé ívelő pályán vagyunk, és ugye minden rossz sorozatnak meg kell szakadnia egyszer. Szeretném, ha a csapat eredményes lenne, és ha ez jó játékkal párosul, az külön öröm. Szomorú vagyok, mert nem szereztünk eddig pontot, de azért bizakodom is, mert a legutóbbi meccsünk sem nézett ki rosszul. A hangulat biztosan fergeteges lesz, aki profi labdarúgó lesz, ilyen rangadókról álmodik. Kedvezőnek ígérkezik az időjárás, jó időpontban lesz a mérkőzés, sok szurkoló jön ki a stadionba, de nemcsak a hazai oldalon lesznek sokan, hanem biztos vagyok benne, hogy minket is rengetegen kísérnek el. Nekem sokat jelent ez a meccs, borsodi vagyok, itt nőttem fel, itt élünk a családommal. Mindkét csapat közel áll a szívemhez. Amit megígérhetek: ha megkapom a lehetőséget és esetleg gólt szerzek, nem ünneplem meg látványosan.”

A 4. FORDULÓ PROGRAMJA

Augusztus 15., péntek

Újpest FC–Kisvárda Master Good 0–1

Augusztus 16., szombat

18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 17., vasárnap

15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

17.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)