Férfi kosarasaink a csoportelsőségért lépnek pályára Észak-Macedóniában

Legalább tizenhárom ponttal kellett szombaton legyőznünk Szolnokon Romániát, hogy legyen esélyünk a vb-előselejtező során csoportelsőként továbbjutni, Gasper Okorn legénysége bőven túlteljesítette a célt, hússzal nyert (86–66). A sikerhez elengedhetetlen volt Nate Reuvers remeklése, honosított centerünk mindkét félidőben parádésan kezdett, végül 25/3 pontnál állt meg, toronymagasan a legeredményesebb játékosként zárt a mezőnyben.

„Nem gondolnám, hogy ki kellene emelni engem a többiek közül, a csapat érdeme a győzelem, együtt játszottunk jól, mindenki hozzátette a magáét – értékelt Reuvers, aki leszedett még öt lepattanót is a mérkőzésen. – Jól járt a labda, én is remek passzokat kaptam, megérdemeltük a győzelmet.”

Ami mindenképpen fontos volt a továbbjutás szempontjából, hiszen a trióból két együttes lép feljebb a selejtezősorozat első csoportkörébe. Viszont a mieink vissza akartak vágni a nagyváradi, románoktól elszenvedett 12 pontos vereségért, illetve harcban akartak maradni a csoportelsőségért is. Minden célt sikerült elérni.

„Igen, tényleg más meccs volt ez, mint amit az első fordulóban vívtunk – folytatta az amerikai-magyar center. – Ott nem tudtunk kellő energiát a pályára vinni, látszott, hogy az első meccsünk a sorozatban. Ezúttal viszont jobban figyeltünk, sokkal keményebben játszottunk, és érződik az is, hogy egyre jobb az összhang, sokat segít, hogy egyre többet vagyunk a pályán együtt.”

Nate Reuvers nem újonc ebben a válogatottban, azonban nyilván nem ismerheti annyira a többieket, mint a született magyar játékosok egymást. Azonban az idő ebben is sokat segít.

„A pályán kívül is kiváló a kapcsolatom a társakkal, az elmúlt két meccsen pedig játék közben is tökéletesen megértettük egymást” – folytatta a center.

Nate Reuvers az összecsapás vége felé kisebb bokasérülést szedett össze, amely az első vizsgálatok alapján nem tűnt súlyosnak, de ha kis kockázattal is jár, akkor nem biztos, hogy pályára lép Észak-Macedóniában. Ezzel együtt a játékos úgy gondolja, ha úgy teljesít a csapat, mint a legutóbbi két hazai találkozón, nem lehet baj Szkopjéban a szerdai meccsen.

FÉRFI KOSÁRLABDA VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ

E-CSOPORT

19.00: Észak-Macedónia–MAGYARORSZÁG, Szkopje (Tv: M4 Sport)