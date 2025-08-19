Labdarúgás: ezer fölötti fiatalperc az NB I 4. fordulójában is

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken az Újpest hazai pályán kikapott 1–0-ra a Kisvárdától. A liláknál ezúttal sem állt be utánpótláskorú játékos, a vendégcsapatban kapuját a 19 éves Ilya Popovich védte, a vele egyidős Pintér Filip 48 percet volt pályán.

Szombaton a Diósgyőr 2–2-es döntetlennel zárt a Kazincbarcika ellen. A DVTK-ban egy-egy félidőt játszott a 20 éves Demeter Milán és a 18 esztendős Szakos Bence, továbbá 9 percet kapott a 19 éves Komlósi Bence. A másik oldalon a 20 éves Major Marcell 83, a helyére becserélt Ferencsik Bálint 7 percet szerepelt.

A Ferencváros 2–1-es vereséget szenvedett a Puskás Akadémia ellen a Groupama Arénába. Az FTC-ben a 19 éves Tóth Alex 26 percet játszott, a felcsúti alakulatban a 20 esztendős Markgráf Ákos 83, a 19 éves Vékony Bence 7 percet töltött a pályán.

Vasárnap a Nyíregyháza 2–1-re nyert a Debrecen ellen a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ben

a 20 éves Szűcs Tamás végigjátszotta a meccset, és gólt szerzett,

míg a Spartacusban ezúttal nem kapott lehetőséget 2005-ös vagy annál fiatalabb labdarúgó.

A Győri ETO 7–2-vel kiütötte az MTK Budapestet az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A fővárosiaknál egy-egy félidőt kapott a 20 éves Kovács Patrik és a 18 esztendős Németh Hunor, 21 perce állt be a 19 éves Átrok Zalán, valamint 20 percet játszott a 18 éves Vitályos Viktor, akit a 65. percben második sárgával kiállított a játékvezető. A győri együttesben végigjátszotta a meccset a 19 éves Vingler László, 54 percet töltött a pályán a 20 éves Bánáti Kevin,

18 percre cserélték be a 20 éves Huszár Marcellt, aki be is talált,

továbbá 7 percet kapott Tollár Imre.

A forduló utolsó meccsén 2–2-es döntetlent játszott a Paks és a Zalaegerszeg a Fehérvári úti Stadionban. A tolnaiaknál 20 éves Horváth Kevin 82, a 17 esztendős Galambos János 64 percet volt pályán, míg a ZTE-ben a 20 éves Papp Csongor végigjátszotta a találkozót.

Továbbra is a Győri ETO-ban játszanak a legtöbbet a fiatalok, és a csapatok zöme egyenletesen gyűjti a korosztályos játékperceket. A Ferencváros és a Nyíregyháza jócskán le van maradva a többi együtteshez képest, az Újpestben pedig az évadban még nem lépett pályára utánpótláskorú futballista.

Érdekesség, hogy az eddig legjátszott négy forduló mindegyikében 1000 fölötti fiatalpercet regisztrálhattunk, egyelőre nem tapasztalható az előző évadokra jellemző hektikusság.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 4. FORDULÓJÁBAN: 1069

Csapatok:

Győri ETO: 90+54+18+7=169

Paks: 82+64=146

Kisvárda: 90+48=138

MTK Budapest: 45+45+21+20=131

Diósgyőr: 45+45+9=99

Kazincbarcika: 83+7=90

Puskás Akadémia: 83+7=90

Debrecen: 90

Zalaegerszeg: 90

Ferencváros: 26

Újpest: 0

Nyíregyháza: 0



Játékosok:

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Papp Csongor (Zalaegerszeg): 90

Vingler László (Győri ETO): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia). 83

Major Marcell (Kazincbarcika): 83

Horváth Kevin (Paks): 82

Galambos János (Paks): 64

Bánáti Kevin (Győri ETO): 54

Pintér Filip (Kisvárda): 48

Demeter Milán (Diósgyőr): 45

Szakos Bence (Diósgyőr): 45

Kovács Patrik (MTK Budapest): 45

Németh Hunor (MTK Budapest): 45

Tóth Alex (Ferencváros): 26

Átrok Zalán (MTK Budapest): 21

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 20

Huszár Marcell (Győri ETO): 18

Komlósi Bence (Diósgyőr): 9

Ferencsik Bálint (Kazincbarcika): 7

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 7

Tollár Imre (Győri ETO): 7

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Szűcs Tamás (Debrecen) betalált a Nyíregyháza ellen Forrás: dvsc.hu)