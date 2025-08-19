Nemzeti Sportrádió

A Csíkszereda és a Sepsi alacsonyabb osztályú ellenfelet kapott a Román Kupában

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
• Kolozsvár
2025.08.19. 11:54
A Román Kupa (Fotó: Getty Images)
Sepsi OSK Csíkszereda UTA Arad Román Kupa
A selejtező utolsó fordulójában, a csoportkörbe jutásról döntő playoffban kapcsolódnak be a székelyföldi labdarúgócsapatok a Román Kupa küzdelmeibe. Az élvonalbeli FK Csíkszereda és a Liga 2-es Sepsi OSK egyaránt alacsonyabb osztályú ellenfelet kapott a kedden megejtett sorsoláson.

A Superligában öt mérkőzésen csupán egy pontot szerző Csíkszereda a másodosztály egyik topcsapata, a Voluntari ellen játszik, amellyel tavasszal háromszor is összecsapott a Liga 2-ben: egy hazai siker mellett két idegenbeli vereséget szenvedett Ilyés Róbert vezetőedző csapata. A második vonalban gyengén kezdő Sepsi viszont kimondottan verhető ellenfelet kapott a Liga 3-as Soimii Gura Humorului személyében.

Zsóri Dániel együttese, az UTA a forduló egyik legkeményebbnek ígérkező párharcát vívja majd Bukarestben a Steaua ellen: az aradiak ellenfele annak ellenére tartozik évek óta a Liga 2 legjobb csapatai közé, hogy nincs feljutási joga. Pintér Bence csapata, a szatmárnémeti Olimpia hazai pályán játszik majd a szintén másodosztályú CSM Slatina ellen.

Az egy mérkőzésen eldőlő párharcokat augusztus 26–28. között rendezik meg.

A Superliga előző idényének első nyolc helyezettje közvetlenül a csoportkörben kezdi meg szereplését a Román Kupában.

 

