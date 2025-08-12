A „magyarszabály” miatt került átadólistára a DVTK két légiósa – hivatalos

„Kedd délelőtt személyesen közöltem a két labdarúgóval, hogy az MLSZ és az NSMI új ajánlásaihoz alkalmazkodva a jövőben várhatóan sokkal kevesebb játéklehetőséghez jutnának, ezért nem gördítünk akadályt a távozásuk elé – magyarázta a döntést a klubhonlapnak Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Ezzel szerettem volna időt biztosítani nekik, hogy még az átigazolási időszak lejárta előtt csapatot találjanak maguknak. De nem csak távozók lesznek, hanem természetesen dolgozunk a keret további erősítésén is.”

A 31 éves, szlovén Pozeg Vancas 2023-as érkezése óta 63 tétmeccsen szerepelt a borsodi csapatban, míg a tavaly nyáron szerződtetett Sanicanin 31 tétmeccsen jutott szóhoz.