A „magyarszabály” miatt került átadólistára a DVTK két légiósa – hivatalos

M. B.M. B.
2025.08.12. 12:21
Rudi Pozeg Vancas (Fotó: Kovács Péter)
DVTK Sinisa Sanicanin labdarúgó NB I Rudi Pozeg Vancas
A labdarúgó NB I-ben érdekelt DVTK a hivatalos honlapján közölte, hogy a továbbiakban nem számít a Rudi Pozeg Vancas, Sinisa Sanicanin kettősre, akik így új csapatot kereshetnek maguknak.

„Kedd délelőtt személyesen közöltem a két labdarúgóval, hogy az MLSZ és az NSMI új ajánlásaihoz alkalmazkodva a jövőben várhatóan sokkal kevesebb játéklehetőséghez jutnának, ezért nem gördítünk akadályt a távozásuk elé – magyarázta a döntést a klubhonlapnak Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Ezzel szerettem volna időt biztosítani nekik, hogy még az átigazolási időszak lejárta előtt csapatot találjanak maguknak. De nem csak távozók lesznek, hanem természetesen dolgozunk a keret további erősítésén is.”

A 31 éves, szlovén Pozeg Vancas 2023-as érkezése óta 63 tétmeccsen szerepelt a borsodi csapatban, míg a tavaly nyáron szerződtetett Sanicanin 31 tétmeccsen jutott szóhoz.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Ferencváros3218–2+67
  2. Paksi FC32110–5+57
  3. Debreceni VSC3216–4+27
  4. Puskás Akadémia3216–5+16
  5. MTK Budapest31116–2+44
  6. Újpest FC31115–4+14
  7. Kisvárda31114–7–34
  8. Zalaegerszeg336–603
  9. ETO FC335–503
10. Nyíregyháza 3124–8–41
11. Diósgyőri VTK3123–10–71
12. Kazincbarcika332–7–50

 

 

