A „magyarszabály” miatt került átadólistára a DVTK két légiósa – hivatalos

„Kedd délelőtt személyesen közöltem a két labdarúgóval, hogy az MLSZ és az NSMI új ajánlásaihoz alkalmazkodva a jövőben várhatóan sokkal kevesebb játéklehetőséghez jutnának, ezért nem gördítünk akadályt a távozásuk elé – magyarázta a döntést a klubhonlapnak Kovács Zoltán, a DVTK sportigazgatója. – Ezzel szerettem volna időt biztosítani nekik, hogy még az átigazolási időszak lejárta előtt csapatot találjanak maguknak. De nem csak távozók lesznek, hanem természetesen dolgozunk a keret további erősítésén is.”
A 31 éves, szlovén Pozeg Vancas 2023-as érkezése óta 63 tétmeccsen szerepelt a borsodi csapatban, míg a tavaly nyáron szerződtetett Sanicanin 31 tétmeccsen jutott szóhoz.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencváros
|3
|2
|1
|–
|8–2
|+6
|7
|2. Paksi FC
|3
|2
|1
|–
|10–5
|+5
|7
|3. Debreceni VSC
|3
|2
|1
|–
|6–4
|+2
|7
|4. Puskás Akadémia
|3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
|6
|5. MTK Budapest
|3
|1
|1
|1
|6–2
|+4
|4
|6. Újpest FC
|3
|1
|1
|1
|5–4
|+1
|4
|7. Kisvárda
|3
|1
|1
|1
|4–7
|–3
|4
|8. Zalaegerszeg
|3
|–
|3
|–
|6–6
|0
|3
|9. ETO FC
|3
|–
|3
|–
|5–5
|0
|3
|10. Nyíregyháza
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|11. Diósgyőri VTK
|3
|–
|1
|2
|3–10
|–7
|1
|12. Kazincbarcika
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0