„Nem fáradt, inkább izgatott a csapat” – Gabi Kanikovszki a Qarabag elleni BL-párharc előtt

B. L.B. L.
2025.08.19. 08:46
null
Gabi Kanikovszki (Fotó: fradi.hu)
A Ferencváros kedden este az azeri Qarabag ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező rájátszáskörének első mérkőzésén. A párharc előtt Dani Kanikovszki, a Ferencváros középpályása is elmondta a véleményét az esélyekről, akárcsak a klub korábbi játékosa, Pászka Lóránd, akinek személyes tapasztalata is van az ellenfélről.

– Kedden jön az eddigi legkeményebb erőpróba: az azeri bajnok érkezik!     
– Mindenki készen áll a párharcra. Mély a keretünk, sokan vagyunk, és a bajnokságban is jól játszunk – igaz, mindig lehet jobban. Inkább izgatottak vagyunk, semmint fáradtak, várjuk az első meccset.

– Rossz előjel: három évvel ezelőtt a két klub találkozásakor a Qarabag jutott tovább…     
– A Qarabag csapata és a miénk is nagyon megváltozott azóta, hogy három évvel ezelőtt találkoztak a BL-ben. A saját játékunkat kell játszanunk és készen kell állnunk minden eshetőségre.

– Mennyire nehéz beilleszkedni annak tükrében, hogy a szakmai stáb a heti két meccs miatt folyamatosan forgatja a kezdő tizenegyet?     
– Sosem egyszerű újként egy csapatnál, de Robbie Keane vezetőedző, a szakmai stáb és a játékosok is rengeteget tettek azért, hogy mihamarabb megtaláljam a helyemet. Hamar megkaptam a lehetőséget, nagyon örülök, hogy ennél a klubnál futballozhatok. Nemrég mondtam a mesternek, mennyire lenyűgöző itt lenni, a családom is remekül érzi magát. Nyilván minden a labdarúgás körül forog az életemben, és ha ebből a szempontból jól alakulnak a dolgok, minden klappol.

– Mennyiben más a szerepköre a támadásoknál, mint előző állomáshelyén, a Maccabi Tel-Avivnál?    
– Korábban visszavontabban, más rendszerben futballoztam. Az a feladatom, hogy védekezésben és támadásban is segítsem a csapatot, valamint gólokat szerezzek, bárhova is állít a szakmai stáb.

NS-SZAKÉRTŐ
 

Nem szabad messzemenő következtetést levonni a három évvel ezelőtt párharcból, hiszen sok mindent történt azóta, mindkét keret jócskán kicserélődött. A Qarabagban lesznek ismerős arcok, ők biztosan pluszmotivációval lépnek pályára korábbi klubjuk, a Ferencváros ellen: Samy Mmaee a csapattársam volt, míg Kady Borges nemrégiben volt a Fradi játékosa. Az azeri bajnok nagyszerű együttes, agresszív futballt játszik, de bízom benne, hogy ennek ellenére sikerül az első meccsen a Fradinak előnybe kerülnie, így magabiztosan utazhatna jövő héten Azerbajdzsánba. A két csapat nagyjából azonos erejű, kiélezett párharc várható, szerintem semmi sem dől el az első mérkőzésen. Egy biztos: a Ferencvárosnak minden esélye megvan, hogy bejusson a Bajnokok Ligájába, ami hatalmas siker lenne.

 

PÁSZKA Lóránd, az FTC korábbi játékosa, aki három évvel ezelőtt pályára lépett a Qarabag ellen

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

