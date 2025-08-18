A városi riválisnál köthet ki Eze, kútba esett Lookman átigazolása – hétfői transzferhíradó

EZ TÖRTÉNT HÉTFŐN

A holland válogatott Xavi Simons közölte a kérőivel, hogy ő csakis a Chelsea játékosa szeretne lenni. Az RB Leipzig támadó középpályása iránt a Bayern München és a Manchester City is érdeklődött.

A Bournemouth megállapodott a Liverpoollal Ben Doak szerződtetéséről. Az üzlet alapösszege 20 millió font, amely további 5 millió font bónuszokkal egészülhet ki. A korábban Kerkez Milost is foglalkoztató klub hétfőn este be is jelentette a skót szélső érkezését.

André Onana megértette Rúben Amorim vezetőedző azon döntését, amely szerint a kameruni válogatott kapus kimaradt a Manchester United Arsenal elleni keretéből a Premier League nyitó fordulójában. Onana jelen állás szerint nem tárgyal más klubokkal, helyette a visszatérésén dolgozik.

Az Európa-liga-selejtező rájátszásában érdekelt Utrecht hivatalosan bejelentette Sébastien Haller szerződtetését. A 31 éves csatár a Borussia Dortmundtól érkezett, és 2026 nyaráig kötelezte el magát a holland klubhoz.

A török labdarúgó-bajnokságban szereplő Genclerbirligi elnöke bejelentette, hogy Adama Traoré már aláírt hozzájuk, de még adminisztrációs problémák vannak.

Romelu Lukaku sérülése miatt csatárt keres a Napoli, a nápolyi klub célpontjai között van többek között a Milan által is kiszemelt Rasmus Höjlund és Nicolas Jackson is. Mindeközben Liverpoolban létszámfelettivé vált Kosztasz Cimikasz, a görög balhátvédet a Lille szerződtetné.

A La Ligába visszatérő Elche Rafa Mir után André Silva érkezését is bejelentette, míg a Real Oviedo a rutinos Eric Baillyval erősítette meg hátsó alakzatát. Védő érkezését közölte a Mallorca is, amely az albán válogatott Marash Kumbullát vette kölcsön az AS Romától. Londonban válthat klubot Eberechi Eze, a Crystal Palace sztárja a városi rivális Tottenhamban köthet ki 60 millió font ellenében. S ha már Tottenham: az El-címvédő csapatkapitánya, Cristian Romero szerződést hosszabbított Thomas Frank együttesével.

A Roma közben megegyezett az Aston Villával Leon Bailey kölcsönvételéről, sőt az idény végén meg is vásárolhatja a jamaicai szélsőt. A római klub ezzel együtt kapott egy kosarat is, Jadon Sancho ugyanis nem tudott megegyezni kontraktusa részleteiről Claudio Ranieriékkel.

Zajlanak az események az Atalanta–Inter tengelyen is: a bergamói kék-feketék ugyanis szerződtették a milánói klub lengyel szélsőjét, Nicola Zalewskit, míg az Inter hamarosan közli a klubjával összetűzésbe kerülő Ademola Lookmannel, hogy az elmúlt hetek nyomásgyakorlása ellenére meghiúsult a nigériai válogatott szélső transzfere.

A LEGFONTOSABB TÖRTÉNÉSEK, BEJELENTÉSEK ÉS PLETYKÁK, PERCRŐL PERCRE