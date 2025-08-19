„Ha megcsinálják, amit edzésen, akkor megemelhetjük a kalapunkat”

Hétfőn már megérkezett a magyar válogatott Milánóba héthetes kőkemény felkészülést követően. A racicei Európa-bajnokság után egyhetes pihenőt kaptak a sportolók, rájuk fért, hiszen rendkívül feszített tempót kellett követniük májustól, a hazai válogatóviadalt követően két világkupaversenyen, majd az Eb-n is bizonyítottak. Csehországban remekeltek, hét arany-, három ezüst- és öt bronzéremmel Magyarország az éremtáblázat élén végzett.

A 17 tagú kajakválogatottban több változás is történt a kontinensviadalhoz képest, női K–1 200 méteren programütközés miatt az Eb-győztes Lucz Anna nem szerepelhet, ebben a számban a négyesben olimpiai ezüst-, kettesben bronzérmes, ezer egyesben világ- és Európa-bajnok Gazsó Dorka Alida indul, aki hosszú sérülést követően tér vissza. Férfi K–2 500 méteren újonnan alakult páros, Kurucz Levente és Nádas Bence egysége állhat rajthoz, a férfi négyes ezúttal a Szegeden vk-győztes Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor összeállításban szerepel.

Az Eb-n az érmes helyezések többségét a kajakosok érték el, hat arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel térhettek haza. Tóth Dávid szakági szövetségi kapitány hasonlóan jó eredményeket vár Milánóban: „Sokkal erősebb mezőnnyel kell összemérni a tudásunkat – kezdte Tóth Dávid. – Az Eb-győztes női egységünk még jobban összekovácsolódott, nagy lökést adott neki az aranyérem, ahogyan Csikós Zsókának is, hogy ötszáz, ezer és ötezer méteren is nyert. Az edzéseken nyújtott teljesítményét látva azóta még magasabb szinten van. A férfi négyesünk ki van éhezve a versenyzésre, nagyon erős egység, de tulajdonképpen a teljes válogatottról elmondható, hogy jó formában van, ez a szolnoki és dunavarsányi edzőtáborok során is kiderült. Abban bízom, hogy hét-nyolc érmet szerezhetünk, közte három-négy világbajnoki címmel. Benne van a csapatban, bízom a sportolókban.”

A milánói Idroscalo ad otthont a sportág 50. világbajnokságának. Az első vb-t 1938-ban a svédországi Vaxholmban rendezték meg, a mieink ezen egy ezüstérmet szereztek. Azóta nem kérdés, nagyhatalommá váltunk, sportolóink eddig összesen 552 érmet, 224 aranyat, 175 ezüstöt és 153 bronzot értek el a világbajnokságokon. A legsikeresebb vb-nk a 2006-os szegedi volt, amelyen 12 arany-, 2 ezüst- és 4 bronzérmet nyertünk. Az Idroscalón második alkalommal rendeznek világbajnokságot, erre legutóbb 2015-ben került sor. A mesterséges tó 1.6 négyzetkilométeren fekszik, eredetileg vízi repülőtérként hozták létre az 1920-as években – innen kapta a nevét, ami magyarul annyit tesz: hidroplánbázis. Az 50. vb előtt állunk

Kenuban a névsort illetően nincs változás az Eb-hez képest, csupán a négyesek miatt volt szükség némi módosításra ifj. Foltán Lászlónak, hiszen a kontinensbajnokság programjában szereplő mix négyes helyett a vb-n férfi és női C–4 500 méteren osztanak érmeket. A szakág egy arany-, két ezüst- és három bronzéremmel zárta az Európa-bajnokságot, a szövetségi kapitány állomásként tekint a viadalra, megítélése szerint több helyen sikerült előrelépniük.

Foltán László toronymagas esélyesként tekint a női négyesünkre és Csorba Zsófiára, aki 5000 méteren mindent megnyert idén, amit lehetett. A szakember megítélése szerint bomba formában utazik a vb-re a Kiss Ágnes, Nagy Bianka alkotta kettesünk, Kollár Kristóf és Juhász István hajóját, valamint a férfi négyesünket is nagyon ütőképesnek tartja. Adolf Balázst, Fejes Dánielt, Hajdu Jonatánt, Opavszky Rékát és Takács Kincsőt is kiemelte, úgy látja, remek állapotban vannak: „Ha megcsinálják, amit edzésen, akkor megemelhetjük a kalapunkat – így Foltán László. – Biztos vagyok abban, hogy az elmúlt évek legerősebb kenucsapata van itt. A pálya nem rossz, ha az időjárás is engedi a jó versenyzést, akkor nem lesz gond. Mindenki itt van, aki számít, tehát erős mezőnnyel kell szembenéznünk. De bízom a sportolókban, összesen hat-hét érmet remélek, ha van benne egy-két arany, annak nagyon örülünk, különösen akkor, ha esetleg olimpiai számban születik.”

KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG, MILÁNÓ

A magyar válogatott tagjai. Kajak. Férfiak. K–1 200: Csizmadia Kolos. K–1 500: Varga Ádám. K–1 1000: Kopasz Bálint. K–1 5000: Varga Ádám. K–2 500: Kurucz Levente, Nádas Bence. K–4 500: Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor. Nők. K–1 200: Gazsó Alida Dóra. K–1 500: Csikós Zsóka. K–1 1000: Csikós Zsóka. K–1 5000: Csikós Zsóka. K–2 500: Kiss Blanka, Lucz Anna. K–4 500: Fojt Sára, Ujfalvi Laura, Pupp Noémi, Kőhalmi Emese. Kenu. Férfiak. C–1 200: Hajdu Jonatán. C–1 500: Fejes Dániel. C–1 1000: Adolf Balázs. C–1 5000: Adolf Balázs. C–2 500: Kollár Kristóf, Juhász István. C–4 500: Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel. Nők. C–1 200: Takács Kincső. C–1 500: Opavszky Réka. C–1 5000: Csorba Zsófia. C–2 200: Kiss Ágnes, Nagy Bianka. C–2 500: Kiss Ágnes, Nagy Bianka. C–4 500: Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia. Para szakág. Férfiak. KL1: Kiss Péter Pál. KL2: Kiss Tibor. KL3: Dancs Gergő, Kiss Erik. VL2: Suba Róbert. Nők. KL2: Boldizsár Dalma, Varga Katalin. KL3: Molnár Nikoletta. VL 2: Boldizsár Dalma

A PROGRAM

Szerda

9.00 és 13.00: 200, 500 és 1000 méteres előfutamok

Csütörtök

9.00: 200 és 500 méteres előfutamok

13.30: 200, 500 és 1000 méteres középfutamok

Péntek

9.00: 500 és 1000 méteres középfutamok

15.00: 200, 500 és 1000 méteres, valamint paradöntők

Szombat

9.00: 200 és 500 méteres középfutamok, paradöntők

14.30: 200, 500 és 1000 méteres, valamint paradöntők

Vasárnap

10.00: 200 és 500 méteres, valamint paradöntők

14.00: 5000 méteres döntők