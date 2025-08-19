Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Eb: októberben, Bariban sorsolják a csoportokat

2025.08.19. 11:49
Bariban sorsolják a férfi röplabda Eb csoportjait (Fotó: Getty Images)
férfi röplabda férfi röplabda Európa-bajnokság férfi röplabda Eb
Október 4-én, Bariban sorsolják ki a jövő szeptemberi, magyarok nélkül sorra kerülő férfi röplabda Európa-bajnokság csoportjait.

Az európai szövetség (CEV) kedden honlapján számolt be arról, hogy a ceremóniát a délolasz városban található Normann-sváb várban rendezik majd, míg a bolgár, finn, román és olasz közös rendezésű viadalon utóbbi ország összesen négy várossal lesz házigazda.

A 2026. szeptember 10-i nyitómérkőzésre – akárcsak a 2023-as női kontinenstorna esetében – ezúttal is szabad téren kerül majd sor: az első összecsapást a nápolyi főtéren, a Piazza del Plebiscitón rendezik. A csoportkör találkozói Modenában, a nyolcaddöntők és a negyeddöntők Torinóban, míg az elődöntő és a helyosztók Milánóban lesznek

A további helyszínek: Várna, Tampere és Kolozsvár. Előbbi városban szintén rendeznek egyenes kieséses találkozókat.

A szeptember 27-én záruló, 24 csapatos Eb győztese az aranyérem elhódítása mellett indulási jogot szerez a 2028-as Los Angeles-i olimpiára is.

A magyar válogatott, amely 2001 óta vár az Eb-szereplésre, nyert szett nélkül selejtezőcsoportja utolsó helyén zárt, így nem jutott ki a tornára.

 

