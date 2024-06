Női kosár NB I: Kaila Charles is hosszabbított a bajnok DVTK-val

A klub vasárnap jelentette be, hogy a 26 éves, bedobóként és kiscsatárként is bevethető játékos a következő idényt is Miskolcon tölti, amely a második idénye lesz a piros-fehéreknél.

„Voltak ajánlataim máshonnan, de ez a csapat, az edzői stáb, a háttérben dolgozók, a létesítmény, a körülmények, a családias légkör, ami itt van, egyszóval itt Diósgyőrben tényleg minden és mindenki azt éreztette velem, hogy ez egy olyan hely, ahol fejlődni tudok és jobb lehetek. Ez az első csapatom, amire azt mondtam, hogy ide vissza akarok jönni” – idézte a klubhonlap az amerikai kosarast, akinek saját elmondása szerint jól sikerült az első légiós éve, és az Euroligában, valamint a magyar sorozatokban is jól teljesített.

„Nagyon hosszú volt a szezon, rengeteg mérkőzéssel. Az Euroligában éppen csak lemaradtunk a final fourról, de ez motivál minket a következő szezonban, ahol szeretnénk még nagyobb célokért küzdeni” – tekintett előre az idegenlégiós, aki szerint „a Magyar Kupában is van egy befejezetlen ügyük.” A játékos ezzel arra utalt, hogy a kupafináléban alulmaradtak a Sopronnal szemben.

Charles a magyar bajnokság alapszakaszában 17.9 pontot, 8.6 lepattanót és 2.7 gólpasszt átlagolt, a rájátszásban 14.6 pont és 9 lepattanó volt az átlaga, míg az Euroligában 19 mérkőzésen 11.5 pont és 8.3 pattanó volt a teljesítménye.

A közelmúltban három másik játékos, a francia válogatottal az olimpiára készülő Ana Tadic, a litván Monika Grigalauskyte, valamint a magyar válogatott Lelik Réka is bejelentette, hogy a következő szezonban is a miskolciakat erősíti.