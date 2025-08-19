Kosárválogatott: tortúra Észak-Macedónia felé

Hajnali négykor, Szolnokról indult a válogatottat szállító busz a Liszt Ferenc Repülőtérre, Gasper Okorn csapata Bécset érintve utazott volna Szkopjéba, és az eredeti tervek szerint valamivel 11 óra előtt landolt volna az északmacedón fővárosban. Onnantól az előre megtervezett menetrend szerint haladt volna minden a szerda este, 19 órakor kezdődő meccsig, azonban a Budapestről Bécsbe induló gépet a jármű kerékproblémái miatt törölték.

Innen aztán borult minden, a tervek szerint 11.15-kor száll fel a mieink gépe, az osztrák fővárosban viszont több, mint 10 órát vesztegel majd a küldöttség, hiszen csak 22.45-kor tud tovább indulni Szkopjéba. Mondani sem kell, hogy ez messze nem ideális a mérkőzés előtti napon, de a szövetségi kapitány, Gasper Okorn fogalmazta meg jól: ha idegeskedne ezen, akkor sem lenne semmivel előrébb…

