Dubei Debóra: Az előzőekhez képest más célokat tűzünk ki magunk elé

– Hatodik idényét kezdi meg Győrben. Hallani lehetett más klubok érdeklődéséről is, mi döntött eddigi együttese mellett?

– A saját, személyes döntésem volt, viszont a miérteket szeretném megtartani magamnak – válaszolta Dubei Debóra, a Serco Uni Győr bedobója, a magyar válogatott csapatkapitánya.

– Régi harcostárssal küzdhet újra együtt, örül Zsebe-Weninger Virág visszatérésének?

– Igen, szinte vele nőttem fel. Amikor tizennyolc évesen elkerültem Sopronba, öt évig voltunk csapattársak, aztán közösen jöttünk Győrbe, arról nem is beszélve, hogy az utánpótlás-válogatottakban is szinte mindig együtt szerepeltünk. Nagyon pozitív, hogy újra együtt játszhatunk, remélem, jól sül el ez a pályán is.

– Macedón, finn és szlovén légiós is érkezett Győrbe. Mit lehet tőlük várni?

– Eddig egy közös edzésünk volt csütörtökön, az sem kosárlabda-specifikus, tehát nehéz megmondani, mit várhatunk tőlük. A finn lány ráadásul még csak most érkezik meg. Annyit szeretnék, hogy minél hamarabb illeszkedjenek be, és együtt húzzuk a csapatot, hogy jó eredményt érjünk el.

– Alaposan átalakult a keret, szűkösebb lesz a büdzsé, bátor célkitűzés lenne a legjobb négy közé kerülés a bajnokságban?

– Mivel nagy változások történtek a keretünkben, a korábbiakhoz képest más célokat is fogunk kitűzni magunk elé. Nem szeretek hangzatos kijelentéseket tenni, pláne ilyen kevés impulzus alapján, de szeretnénk a parketten a tőlünk telhető maximumot adni, ami csak kijön a csapatból.

– Az előző évadot hogyan értékelné?

– Hullámvasút volt, és inkább érzelmileg. Minden szempontból nagy reményekkel indultunk neki az idénynek, a keretünk adva volt ahhoz, hogy bajnokságot nyerjen, ám sajnos a külső tényezők nem úgy alakultak, ahogyan arra számítottunk, és volt néhány olyan vereség, elsősorban a TFSE-től elszenvedett, amely nélkül teljesen más lehetett volna a rájátszás. Sajnálom, hogy így alakult az évad, viszont a Magyar Kupa négyes döntőjében szépen, tisztességgel helytálltunk.

– Mi a véleménye arról, hogy Cziczás László utódja Fűzy-Antolovics Adél lett a kispadon?

– Adél évek óta itt volt a felnőttcsapatnál másodedzőként, sokat is képezi magát. Az előző idény egyik mérkőzésén, a Sopron elleni elődöntőben, amikor Cziczást kiállították, megmutatta a tudását, a jelenlétét, ráadásul elég jól is sült el a találkozó. Kíváncsian várom, milyen lesz az új szerepkörben, ami teljesen más, és nagyobb felelősséggel is jár a korábbinál.

– Néhány héten át Székesfehérváron készült a válogatottal. Várják már a jövő márciusi világbajnoki selejtezőt?

– A májusi három hét elsősorban egyéni képzés volt, persze, mindenkinek jól jött, hogy tudtunk egy kicsit kosarazni, nem lehet hosszú időre leállni vele. Megfogyatkozva vettünk részt az összetartáson, sokfelé mentek az emberek, az universiade- vagy a 3x3-as válogatottal, tehát nem voltunk sokan, de abszolút jó hangulatban telt, remekül éreztük magunkat. A vébéselejtező még odébb van, ám az biztos, hogy várja mindenki.

– Hányszor találkoznak még előtte?

– Hallottam olyasmit, hogy novemberben lesz egy újabb összetartás, és hivatalos meccseket is játszanánk valakivel, de nem tudom, hol tart a szervezési folyamat, majd kiderül.

– A múlt szombaton kint volt a Magyarország–Észak-Macedónia férfi világbajnoki előselejtezőn. Hogy tetszett, amit látott? Kimegy a románok elleni mérkőzésre is?

– Persze, hogy megyek, sőt, Nagyváradon is ott voltam, mert a nagymamám húsz percre, Nagyszalontán lakik. Az északmacedónok elleni mérkőzés nagyon tetszett, amikor az elején fej fej mellett haladtak a csapatok, aggódtam, mi lesz, hiszen a románok megverték őket előtte, de a fiúk a végén hatalmas csapatjátékkal és sok jó egyéni teljesítménnyel megérdemelten nyertek. Várom, hogy visszavágunk Szolnokon a románoknak, a környezet miatt is, legutóbb fantasztikus volt a hangulat a csarnokban. Talán nem izgulósak a srácok annyira, hogy nyomja őket a számolgatás, ha olyan lesz a kezdés, ami elvárható a férfiválogatottól, akkor szerintem nem jelent problémát a legalább 13 pontos győzelem.