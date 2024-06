DVTK: szerződést hosszabbított a litván center

A klub csütörtökön közölte, hogy a tavaly januárban érkezett center a 2024–2025-ös idényben is Miskolcon marad. A 32 éves játékos elmondta, még a szezon vége előtt megkezdték a tárgyalásokat, és hamar megegyezés született a közös folytatásról.

„Nagyon szeretem a csapatot és az atmoszférát is. Sok helyen megfordultam pályafutásom során, de ami itt Diósgyőrben van, az tényleg különleges. A családom is nagyon jól érzi itt magát, nem is gondolkoztam azon, hogy váltani szeretnék, mert itt tényleg minden csodálatos” – fejtette ki.

A tervekről szólva a 191 centis kosaras kijelentette, bajnokként nem kell selejtezőt vívniuk az Euroliga-főtábláért. Az elmúlt idényben negyeddöntősök voltak, így mostantól sokkal jobban fognak készülni ellenük a riválisok, de hazai pályán bárki ellen lesz esélyük nyerni. Idehaza az idei ezüst után szeretné megnyerni jövőre a Magyar Kupát, emellett a bajnoki címvédés is a célok között szerepel.

A múlt héten egy másik légiós, a francia válogatottal az olimpiára készülő Ana Tadic is bejelentette, hogy a következő évadban is a miskolciakat erősíti.