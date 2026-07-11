Nemzeti Sportrádió

V4-kerékpárverseny: Dina negyedik, Fetter ötödik, MBH-s olasz siker Pannonhalmán

2026.07.11. 16:52
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Fotó: Facebook/V4 Kerékpárverseny
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Fetter Erik kerékpár Dina Márton Pelikán János
Legjobb magyarként Dina Márton negyedikként ért célba a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakaszán, amelyen olasz csapattársa, Luca Cretti diadalmaskodott.

Az elmúlt évekkel ellentétben ezúttal nem Budapestről indult a megméretés, hanem a megszokott célváros, Pannonhalma adott otthont a rajtnak és a befutónak egyaránt. A körpályás viadal 161.3 kilométeres távjának 132 kerekes vágott neki – tizennyolc különböző nemzet képviseletében –, hogy Nyalka, Táp, Győrasszonyfa, Tarjánpuszta és Ravazd érintésével hét nagy kört teljesítsen, majd két pannonhalmi kis körrel zárult a verseny, valamennyi körben megmászták a bencés monostorhoz vezető 1.5 kilométer hosszú és 6.4 százalék átlagmeredekségű emelkedőt.

Négyfős szökés tempózott el a mezőnytől három percre hazai bringás nélkül, a győztes azonban nem ebből a csoportból került ki: az MBH Bank CSB Telecom Fort olasz bringása, Luca Cretti diadalmaskodott. A legjobb négybe három bringást adott a magyar bejegyzésű prokontinentális csapat, az ugyancsak olasz Alessandro Verre második lett, míg legjobb magyarként Dina Márton negyedikként ért célba. A dobogó harmadik fokára a holland Lars Quaedvlieg állhatott még fel.

A legjobb tízbe Dina mellett a United Shipping adott még két magyar versenyzőt: a Tour de Hongrie hegyi pontversenyének győztese, Fetter Erik az ötödik, míg a magyar időfutambajnok Pelikán János a tizedik helyen zárt. Utóbbi szűk két hete ugyanitt harmadik lett az országos bajnokság mezőnyversenyében, a helyszín pedig az MBH sikereinek záloga lett az elmúlt időszakban, mivel az ob-n Takács Zsombor győzött a versenyzői közül.

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
A V4 verseny magyarországi szakasza (Pannonhalma–Pannonhalma, 165 km)
1. Luca Cretti (olasz, MBH Bank CSB Telecom Fort) 3:52:05 óra
2. Alessandro Verre (olasz, MBH Bank CSB Telecom Fort) 16 mp h.
3. Lars Quaedvlieg (holland, Universe Cycling Team) azonos idővel
4. Dina Márton (MBH Bank CSB Telecom Fort) 17 mp h.
5. Fetter Erik (United Shipping) 27 mp h.
…10. Pelikán János (United Shipping) 46 mp h.

 

Fetter Erik kerékpár Dina Márton Pelikán János
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