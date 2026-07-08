Tour de France: kaotikus előzmények után Kooij-győzelem Pauban

KELL EGY KIS ŐRÜLTSÉG – gondolhatta Baptiste Veistroffer, amikor a lassú rajtot követően azonnal támadást indított a Tour de France 5. szakaszának elején Dél-Franciaországban. A Lotto Intermarché francia kerékpárosa hátra sem nézett, ment amennyire csak tudott, a mezőny pedig hagyta, senki sem csatlakozott mellé. A 26 éves kerékpáros szökni jött a Tourra, az idény során eddig mintegy 1800 kilométert töltött elmenésben.

Az első igazán sík szakaszon a hőség nehezítette leginkább a kerékpárosok helyzetét, az Uno-X csapatának egyik versenyzője például az indulás előtt egy hatalmas jégtömböt szuszakolt be a trikója alá. A szurkolókat nem tántorította el a 36-40 fokos meleg, sokan figyelték az út mentén az elhaladó bringásokat, még egy muskétásruhába öltözött lovascsoport is feltűnt, tagjai kalapemeléssel tisztelegtek a versenyzőknek. A nyugodt mezőnyben néhányan azért átéltek némi izgalmat, Jonas Vingegaard például kicserélte kerékpárját, majd a felzárkózása során a motorosokkal morgolódott. A sárga trikót viselő Torstein Traeen viszont mosolyogva tekert csapattársai körében.

A magányosan haladó Veistroffer előnye a nap egyetlen kategorizált emelkedője felé közelítve egy perc körülire apadt, de így is megnyerte a hegyi hajrát. A főmezőnyből egy hármasfogat, Kasper Asgreen, Valentin Paret-Peintre és a brit bajnok Fred Wright lépett el a szökevény nyomába, miközben a háttérben már a mezőnyhajrára készültek fejben a kerékpárosok.

A főmezőny előbb a triót, majd 14 kilométerre a paui befutótól Veistroffert is beérte. Mintegy kilenc kilométerrel később a nagy igyekezetben egy bukás történt, amely több versenyzőt érintett. Szakadozott a mezőny, a rossz minőségű úton a Cofidis egyik versenyzője a körforgalom melletti susnyásban kötött ki. A célegyenesre fordulva egy kisebb csoport sprinterhetett, keresték egymást a felvezetőemberek és a sztársprinterek. A legjobban Olav Kooij hajrázott, a holland kerékpáros pályafutása során először nyert szakaszt a Touron. Az összetett esélyesek csoportja 14 másodperces hátránnyal érkezett meg, a sárga trikó marad Traeenen.

„Nehezen alakult a tavaszom, sokat küzdöttem, hogy ezen a szinten teljesíthessek. Rajtam kívül kevesen hittek bennem, de ez elégnek bizonyult, itt lehetek a Touron és a csapatom támogat, ennél többet nem kérhetek. A végjátékig könnyen alakult a nap, a körverseny első sprintje során épphogy sikerült utat találni. Igazából csak annyit akartam, hogy legyen lehetőségem a hajrára. Sok nap van még hátra, mindig próbálunk a lehető legjobban teljesíteni” – nyilatkozta Kooij.

Csütörtökön többek között a Tourmalet meghódítása vár a versenyzőkre, ez a 17.2 kilométer hosszúságú, átlagosan 7.3 százalékos meredekségű hegy lesz az első királykategóriás emelkedő a Francia körversenyen.

113. TOUR DE FRANCE

5. szakasz (Lannemezan–Pau, 158.3 km): 1. Olav Kooij (holland, Decathlon) 3:29:07 óra, 2. Kanter (német, Astana) azonos idővel, 3. Merlier (belga, Soudal Quick-Step) a. i., …54. Traeen (norvég, Uno-X) 14 másodperc hátrány. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Torstein Traeen 16:32:07 óra, 2. Quinn (amerikai, EF Education) 28 mp h., 3. Vacek (cseh, Lidl-Trek) 3:50 perc h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 143 pont, 2. Girmay (eritreai, NSN) 79, 3. Kanter (német, Astana) 77. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Alex Baudin (francia, EF Education) 13, 2. Molenaar (holland, Caja Rural) 10, 3. Prodhomme (francia, Decathlon) 9. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Mathias Vacek 16:35:57 óra, 2. Debruyne (belga, Alpecin) 4:16 p h., 3. Del Toro (mexikói, UAE) 4:27 p h. A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 49:32:02 óra, 2. Red Bull-Bora-Hansgrohe 19:26 p h., 3. UAE 32:47 p h.