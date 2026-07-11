Gól a holland PSV ellen – Molnár Ádin bemutatkozott lengyel csapatában

A hollandiai edzőtáborozás záró mérkőzésén Molnár Ádin kezdőként lépett pályára, és góllal tette emlékezetessé első meccsét új csapatában: a 31. percben egyedül vezette a labdát a kapusra, és megnyerte a párharcot.

Az MTK-ból a napokban szerződtetett 22 éves szélső a 61. percbeli lecserélésig volt a pályán a 2x60 perces felkészülési mérkőzésen.