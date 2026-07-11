Nemzeti Sportrádió

Gól a holland PSV ellen – Molnár Ádin bemutatkozott lengyel csapatában

K. Zs.K. Zs.
2026.07.11. 16:09
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Molnár Ádin válogatott mezben (Fotó: Kovács Péter)
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légiósok Raków Czestochowa Molnár Ádin
Molnár Ádin gólt szerzett új csapata, a lengyel Raków Czestochowa szombati felkészülési mérkőzésén – az ellenfél a PSV volt: a holland labdarúgó-bajnokság legutóbbi aranyérmese 3–2-re megnyerte a meccset.

A hollandiai edzőtáborozás záró mérkőzésén Molnár Ádin kezdőként lépett pályára, és góllal tette emlékezetessé első meccsét új csapatában: a 31. percben egyedül vezette a labdát a kapusra, és megnyerte a párharcot.

Az MTK-ból a napokban szerződtetett 22 éves szélső a 61. percbeli lecserélésig volt a pályán a 2x60 perces felkészülési mérkőzésen.

 

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A Raków Czestochowa bejelentette a 22 éves Molnár Ádin szerződtetését, 2030-ig írt alá.

 

légiósok Raków Czestochowa Molnár Ádin
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