Gól a holland PSV ellen – Molnár Ádin bemutatkozott lengyel csapatában
Molnár Ádin gólt szerzett új csapata, a lengyel Raków Czestochowa szombati felkészülési mérkőzésén – az ellenfél a PSV volt: a holland labdarúgó-bajnokság legutóbbi aranyérmese 3–2-re megnyerte a meccset.
A hollandiai edzőtáborozás záró mérkőzésén Molnár Ádin kezdőként lépett pályára, és góllal tette emlékezetessé első meccsét új csapatában: a 31. percben egyedül vezette a labdát a kapusra, és megnyerte a párharcot.
Az MTK-ból a napokban szerződtetett 22 éves szélső a 61. percbeli lecserélésig volt a pályán a 2x60 perces felkészülési mérkőzésen.
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