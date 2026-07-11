Nemzeti Sportrádió

TCR World Tour: Michelisz kilencedik a portugáliai időmérőn

H. L.H. L.
2026.07.11. 18:02
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Azcona pole pozíciót szerzett, Michelisz a második futamot várhatja előkelő helyről (Fotó: Facebook/HMSGOfficial)
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Portugália Michelisz Norbert TCR World Tour Mikel Azcona időmérő Hyundai
Mikel Azcona szerezte meg a pole pozíciót a TCR World Tour portugáliai versenyhétvégéjének időmérőjén. Mögötte Yann Ehrlacher és Ma Csing-hua következett, míg Michelisz Norbert kilencedik lett.

Szabad hétvége nélkül folytatódott a TCR World Tour kiírása, a mezőny Franciaország után Portugália felé vette az irányt, ahol a szombati két  szabadedzéssel vette kezdetét a negyedik futamhétvége programja. A nyitányon a helyszínt kedvelő Michelisz Norbert bizonyult a leggyorsabbnak, mögötte a vb-éllovas Santiago Urrutia és Yann Ehrlacher érkezett, az első ötös sorát Mikel Azcona és Ma Csing-hua zárta.

A folytatásban Michelisz továbbra is maradt az élbolyban, igaz, ezúttal Ehrlacher két tized előnyt kiautózott előtte a 4785 méter hosszú pályán. A harmadik helyen Ma végzett, majd Thed Björk és Azcona egészítette ki a top 5-öt, miközben Urrutia a hetedik pozícióból várta az időmérőt.

Az első szakasz elején Azcona vezérletével a Hyundai kettőse állt az időlista élére, utánuk Ehrlacher, Ma, Urrutia sorrendben a Geely Cyan Racing vette át az irányítást, mielőtt piros zászlóval rövid időre meg kellett volna szakítani a szegmenst. Mikael Karlsson alatt adta meg magát az autó bő kilenc perccel a vége előtt. Alig kapott zöld jelzést a mezőny, jött az újabb megszakítás: ezúttal Stian Paulsen szállt bele a falba, majd őt hátulról eltalálta Manuel Fernandes.

Noha a fennmaradó szűk öt percben a versenyzők többség a garázsban maradt, azért így is történt változás: Ehrlacher, Ma és Urrutia mögé Björk zárkózott fel, Azcona az ötödik, Michelisz a hatodik helyre csúszott vissza, míg az első tízest Aurélien Comte, Viktor Andersson, Jimmy Clairet és Jenson Brickley tette teljessé. Bár Enzo Gianfratti mellett Fernandes is továbbjutott, ő az incidens miatt nem tudott részt venni a Q2-ben.

A második szakaszban Urrutia kezdett az élen, mögé Azcona, Ma, Ehrlacher és Comte sorolt be az öt közé, míg Michelisz autója körül nagy volt a sürgés-forgás, a magyar versenyző ezért csak bő három perccel a vége előtt hajtott ki először a pályára. Végül is kilencedikként zárt, így az első sorból várhatja a piros lámpák kialvását a második vasárnapi futamon. A pole pozaciót eközben Azcona szerezte meg, aki ezzel átvette a vezetést az összetettben is. A spanyol mögött Ehrlacher és Ma következett, majd Urrutia és Comte zárta az első ötöst. A hatodik Andersson lett, még Clairet és Brickley érkezett meg Michelisz előtt.

Folytatás vasárnap délben az első versennyel.

 

Portugália Michelisz Norbert TCR World Tour Mikel Azcona időmérő Hyundai
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