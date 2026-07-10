Sima Merlier-győzelem a bordeaux-i mezőnyhajrában

A csütörtöki hegymászás után pénteken nyugalmasabb terep várt a Tour de France mezőnyére Hagetmau és Bordeaux között, a 175 kilométeres etap volt az idei körverseny legsíkabb szakasza, a szintkülönbség mindössze hétszáz métert tett ki. Ennek megfelelően a főmezőny jórésze az utolsó kilométerekig bármiféle feszültség nélkül tekert, Ben Healy és Tom Pidcock mosolyogva fogyasztott el egy-egy banánt, Remco Evenepoel is kedélyesen beszélgethetett.

Elöl két bátor vállalkozó gyűjtötte be a nap egyetlen gyorsasági és helyi részhajrájáért járó pontok jelentős részét, a „szökőkirály” Baptiste Veistroffer és cseh társa, Jakub Otruba előnye sosem lépte át az 1:40 percet. Egyszer-egyszer az Uno-X csapata és Mads Pedersen is ellépett a főmezőnyből, de ezek a kísérletek csupán felkavarták az állóvizet, a szökevények nem kaptak új társakat.

Húsz kilométerrel a vége előtt Veistroffer és Otruba összepacsizott, majd rövidesen beérte őket a peloton. A sprintzóna kezdetét követő éles s-kanyart szerencsésen átvészelték bukás nélkül a kerékpárosok, az összetettet vezető Tadej Pogacar feltűnően hátul haladt, kényelmes tempóban. Az Alpecin felvezetővonata állt először össze a mezőnyhajrára, az NSN sprintere, Biniam Girmay például két kilométerrel a vége előtt magányosan tekert, de legalább jó helyen, s közben zöld trikós Pedersen is ügyesen előresomfordált a bal szélen.

Az egy kilométeres kapun belülre érve korán indított Mathieu van der Poel, hogy előkészítsen Jasper Philipsennek. Jól jött Fernando Gaviria is, ám a bordeaux-i befutót Tim Merlier nyerte meg, aki szépen bújt ki Sören Waerenskjold mögül. A Tour de Hongrie-n három szakaszt is megnyerő Merlier diadala azért is különleges, mert korábban elveszítette az egyik legfontosabb felvezetőemberét, Bert Van Lerberghe-t.

Szombaton Périgueux és Bergerac között tekernek majd 180 kilométert a Tour résztvevői, ezen az etapon két kategorizált emelkedő lesz, de újfent mezőnyhajrá várható.

113. TOUR DE FRANCE

7. szakasz (Hagetmau–Bordeaux, 175.1 km): 1. Tim Merlier (belga, Soudal Quick-Step) 3:44:20 óra, 2. Waerenskjold (norvég, Uno-X) azonos idővel, 3. Girmay (eritreai, NSN) a. i., …56. Pogacar (szlovén, UAE) a. i. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 24:56:17 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 2:42 perc hátrány, 3. Del Toro (mexikói, UAE) 3:27 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 204 pont, 2. Girmay 145, 3. Kanter (német, Astana) 140. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 28 pont, 2. Vingegaard 19, 3. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 16. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Isaac del Toro 24:59:44 óra, 2. Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 7 másodperc h., 3. Seixas (francia, Decathlon) 28 mp h.