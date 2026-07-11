A 18 éves Szalai Fanni a top tízben debütált a triatlon-vb-sorozatban!

Már délelőtt megtelt Hamburg belvárosa triatlonosokkal, az észak-németországi kikötőváros történelmi negyede, a központban a tóval alapból impozáns látványt nyújt. Ha pedig megtelik mozgásra vágyó, sportos amatőrökkel, a hangulat még nyüzsgőbb és pezsgőbb lesz tőle. Nekik még nem a győzelem és a versengés állt a középpontban, délutánra már a sportolás ezen mozgatórugói is főszerepbe kerültek.

A több ezer amatőr sportoló után jöttek az elit triatlonosok, hogy a világbajnoki sorozat ötödik állomásán összemérjék erejüket. A sprinttávú viadalon (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) előbb a férfiak álltak oda a vízpartra. Az 52 tagú mezőnyben volt két magyar, Dévay Márk és Lehmann Csongor is. Mindketten jó formában várhatták a startot jelző dudaszót: Lehmann két hete Tiszaújvárosban nyert a világkupában, Dévay „Tiszyben” a 4. lett, egy hónapja az Eb-ről 5. hellyel térhetett haza.

Ám ez a mostani még a fentieknél is erősebb futamnak ígérkezett, Hamburg a versenynaptár egyik legnagyobb presztízsű, 25 éves múltra visszatekintő megméretése! A mieinktől az erős start ennek ellenére is megvolt, Dévay a vízben az élre tört, visszafelé úszva a 30 méteres hídhoz egy testhossznál is nagyobb előnye volt. Ő jött ki elsőként a vízből a Rathaus előtti főtéren kialakított depóba, Lehmann a 6. helyen pattanhatott nyeregbe.

A kerékpáros rész hat kör volt egy technikás, néhol szűk, ámde annál gyorsabb pályán. 27 tagú élcsoport állt össze és maradt is együtt szinte a teljes 20 kilométerre. A futás első kilométere lett a kulcsa ennek a futamnak, Matthew Hauser szokás szerint feladta a leckét az összes riválisának. Az ausztrállal ezúttal sem bírtak a többiek, így 2024 után ismét megnyerte a hamburgi sprintet. A kegyetlen tempójú 5 kilométer végén a második depózása közben sajnos óriásit bukó Lehmann a 14., Dévay a 31. helyen ért célba.

A női futamban a 18 éves Szalai Fanni WTCS-bemutatkozását figyelhettük, a fiatal tehetség két hete Tiszaújvárosban pályafutása harmadik világkupáján az első aranyérmét nyerte meg. Nem kellett rá sokat várnia, a nemzetközi szövetség nem véletlenül fordít rá egyre inkább kiemelt figyelmet a különböző médiafelületein. Rögtön az úszó részén már meg is mutatta, hogy miért!

A világ legjobbjainak a társaságában is másodikként tudott kifutni a vízből, majd kerékpáron nagy magabiztossággal megpróbálkozott a szökéssel is. Végül a mezőny összezárt, és 33-an együtt tették meg a verseny ezen részét. Ugyanúgy „futóverseny” döntötte el az érmek és helyezések sorsát, mint a férfiaknál. Léonie Périault és Lisa Tertsch diktálta az iramot, Szalai az egyik legtovább bírta velük tartani a lépést.

A magyar tehetség a második, utolsó körben ott futott a szezon egyik legerősebbje, Jeanne Lehair nyomában, ami megmutatta, hogy milyen kiemelkedő teljesítménynek lehetünk a szemtanúi. A végén a legjobb tízbe jutás is sikerült neki, a 9. helyen zárta élete első WTCS-futamát. A célegyenesben Périault lehajrázta Tertscht, így a németek egy francia győztesnek tapsolhattak.

A szombaton versenyző három magyarhoz vasárnap délután fél 6-kor csatlakozik Kropkó Márta, a négy triatlonosunk egymást segítve szeretné az egy évvel ezelőtti 6. helyünket minimum megismételni. A mixváltó-világbajnokság előtt a paratriatlonosok vb-sorozata is folytatódik, a kétszeres Eb-győztes Mocsári Bencével a mezőnyben.

TRIATLON

VILÁGBAJNOKI SOROZAT, 5. ÁLLOMÁS, HAMBURG

Férfiak

1. Matthew Hauser (ausztrál) 50:07 perc

2. Vasco Vilaca (portugál) 50:10

3. Henry Graf (német) 50:15

…14. Lehmann Csongor 50:46

…31. Dévay Márk 51:28

Nők

1. Léonie Périault (francia) 55:31

2. Lisa Tertsch (német) 55:56

3. Tilda Mansson (svéd) 56:03

…9. Szalai Fanni 56:19