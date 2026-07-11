Tour de France: Merlier megint jött, látott és győzött

Visszatért a hőség, 37 fokban várták a rajtot a kerékpárosok az ókori római emlékeiről és a szarvasgombákról nevezetes Périgueux városában. Péntekhez hasonlóan szombaton is viszonylag sík szakaszon tekertek a versenyzők, mezőnyhajrára készült mindenki, de azért nagyon kellett figyelni, nehogy olyan szökés alakuljon ki, amely esélyes lehet a hazaérésre a 180 kilométeres etapon. Némi próbálkozás után hárman léptek el, Liam Slock, Thibault Guernalec és Jakub Otruba, utóbbi pénteken is tagja volt az elmenésnek. Slock nemrég került be a hírekbe, hogy június közepén a GP Gippingent a célvonalon szó szerint „átesve” nyerte meg.

A trió előnye a két percet is átlépte, ám a barlangrajzairól ismert Lascaux településén 1:13 percre apadt az előny, de később ismét visszaállt a kétperces különbség. Festői útvonalon vezetett a nyolcadik etap, impozáns chateau-k mellett tekertek a versenyzők. Domme falujának városfallal körülvett központjában alakították ki a nap első hegyi hajráját, amelyet Slock nyert meg, miközben a várkapun vezető szűk úton alaposan feltorlódott a főmezőny.

Slock rápróbálkozott a nap egyetlen gyorsasági hajrájára is, de Otruba az utolsó métereken lesprintelte. A második hegyi hajráért Otruba indított támadást, ám Slock leelőzte és begyűjtötte az egy pontot. Az emelkedőn a szétbomlott trikó mellett szakadozott a mezőny is, miután Kasper Asgreen lépett el, ám a peloton később összezárt. Előbb Guernalecet majd Otrubát csípték el, a magára maradt Slock a 20 kilométeres kapu alatt 1:23 perces előnnyel haladt át.

Bergerac felé közelítve tíz kilométer alatt csupán 17 másodpercet faragott a főmezőny, felcsillanhatott a remény a belga kerékpáros előtt, hogy akár még haza is érhet. A Decathlon csapata mindenesetre rádión odaszólt Nicolas Prodhomme-nak, hogy álljon előre vezetni. A Lotto versenyzői közül ketten is az élen tekertek, ám eltérő céllal, minél inkább lassítani akarták a főmezőnyt a széles úton. Az ötös kapunál 26 másodpercre apadt a különbség, az Astana diktált tempót, miközben a háttérben szerveződtek a felvezetővonatok.

Slock nyeregből kiállva igyekezett mindent beleadni, de 1400 méterrel a vége előtt elfogyott az ereje. Az éles kanyarokat szerencsésen átvészelte bukás nélkül mindenki, Mathieu van der Poel indult el felvezetni Jasper Philipsennek, de egyszer csak megjelent hátulról óriási sebességkülönbséggel a hatalmas hátrányt ledolgozó Tim Merlier, és mindent vitt – a belga kerékpáros egymás után másodjára ünnepelhetett szakaszgyőzelmet.

A Tour vasárnap a Malemort és Ussel közötti 185.5 kilométeres szakasszal folytatódik, amelyen azért lesznek nehezebb emelkedők is.

113. TOUR DE FRANCE

8. szakasz (Périgueux–Bergerac, 180.4 km)

1. Tim Merlier (belga, Soudal Quick-Step) 3:52:50 óra

2. Girmay (eritrei, NSN) azonos idővel

3. Kooij (holland, Decathlon) a. i.

…49. Pogacar (szlovén, UAE) a. i

Az összetett állása

1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 28:49:07 óra

2. Vingegaard (dán, Visma) 2:42 perc hátrány

3. Del Toro (mexikói, UAE) 3:27 p h.

A gyorsasági pontverseny állása

1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 228 pont

2. Merlier 213

3. Girmay 203

A hegyi pontverseny állása

1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 28 pont

2. Vingegaard 19

3. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 16

A fiatalok versenyének állása

1. (fehér trikóban) Isaac Del Toro 28:52:34 óra

2. Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 7 mp h.

3. Seixas (francia, Decathlon) 28 mp h.

A csapatverseny állása

1. Lidl-Trek 86:16:50 óra

2. Red Bull-Bora-Hansgrohe 27:01 p h.

3. UAE 27:08 p h.