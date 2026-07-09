Sárga trikót ért a brutális Pogacar-erődemonstráció

Mind az öt különböző kategóriás hegyből jutott egy-egy a Tour de France hatodik szakaszára, szóval komoly erőpróba várt a Pireneusokban az időközben 180 fősre apadt mezőnyre. Az eddigi napokban megszokott hőség tombolt a rajton, 33 fokos melegben vágtak neki a kerékpárosok Pau városában a 186 kilométeres etapnak. A zöld trikós sprinter, Mads Pedersen indított támadást először, a dán bringás mindenképp elsőként akarta elérni a nap egyetlen gyorsasági részhajráját, amihez csak egy negyedik kategóriás hegyet kellett átvészelnie.

Pedersen két társat kapott maga mellé, a vismás Victor Campenaerts-ot és a Lotto Intermarché színeiben tekerő Huub Artz-ot. Utóbbit figyelmeztették a zsűrikocsiból, hogy szabálytalan a pozíciója és a kormányfogása, mire inkább sértődve visszagurult az 1:15 perces lemaradással haladó mezőnybe. Az első hegyre érve Pedersenék előnye fél percre apadt, a peloton nagyobb tempót diktált.

Pedersen napi fő célja megvalósult, megnyerte a részhajrát, aminek köszönhetően tovább növelte pontjait a zöld trikóért zajló versenyben. A főmezőny első fele rövidesen be is érte a két szökevényt. Előbb Ben O’Connor, majd Lenny Martinez nyert meg egy-egy hegyi hajrát, lélekben viszont mindenki már a Tourmalet-re készült: 17.2 kilométer felfelé, átlagosan 7.3 százalékos emelkedés, ráadásul még le is kell jönni.

Sorra húzták a mezőnyt az UAE versenyzői, hátul egyre többen szakadoztak le, Jonas Vingegaard is fontos segítőket veszített, a sárga trikós Torstein Traeen sem bírta erővel. Isaac del Toro támadásával csak csapattársa, Tadej Pogcar tartotta a lépést, leszakadt Vingegaard is 43 kilométerrel a vége előtt. Pogacar át is vette a vezetést és egyre növelte előnyét dán riválisával szemben. A Tourmalet tetején már harminc másodperccel vezetett az élen haladó szlovén, míg lefelé az egyenes részen 107 kilométer per órás sebességgel száguldott…

Virtuálisan pedig már 30 kilométerrel a vége előtt visszavette a sárga trikót a címvédő, miközben Vingegaard már 50 másodperces különbséggel maradt el tőle, és ez csak egyre nőtt a lejtmenetben. Traeen közben saját csapattársa kerekében esett el egy kanyarban, hosszasan ápolták a norvég versenyzőt.

Az utolsó emelkedőnek már 1:10 perces előnnyel vágott neki Pogacar, Vingegaard felé egyre közelített Remco Evenepoel csoportja, de csak akkor lehetett esély a felzárkózásra, ha nézelődés és veszekedés helyett megfelelően összedolgoznak a tagok. Nem tették, mindenesetre az UAE rádiója felhívta Del Toro figyelmét, küzdjön csak.

Pogacar fáradt, de az utolsó kilométereken nem lassított, végül 2:38 perces előnnyel ért célba az első igazán nehéz szakaszon. Korai lenne már most kijelenteni, hogy eldőlt az összetett, mindenesetre a szlovén klasszis kényelmes előnybe került már hat szakaszt követően. Del Toro a végét csak megnyomta, Evenepoelt megkerülve megszerezte a harmadik helyet.

113. TOUR DE FRANCE

6. szakasz (Pau–Gavarnie-Gedre, 186.2 km): 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:32:07 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 2:38 perc hátrány, 3. Del Toro (mexikói, UAE) 2:57 p h.

Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 21:11:57 óra, 2. Vingegaard 2:42 p h., 3. 3. Del Toro 3:27 p h.