Nemzeti Sportrádió

Sárga trikót ért a brutális Pogacar-erődemonstráció

J. B. J. B.
2026.07.09. 17:40
Pogacar kényelmes előnybe került összetettben a 6. szakasz után (Fotó: Getty Images)
Címkék
kerékpár Tadej Pogacar Tour de France
43 kilométeres szólóval nyerte meg a Francia körverseny első igazán nehéz szakaszát Tadej Pogacar, a címvédő ráadásul összetettben 2:42 perces előnyt épített ki Jonas Vingegaard-ral szemben.

 

Mind az öt különböző kategóriás hegyből jutott egy-egy a Tour de France hatodik szakaszára, szóval komoly erőpróba várt a Pireneusokban az időközben 180 fősre apadt mezőnyre. Az eddigi napokban megszokott hőség tombolt a rajton, 33 fokos melegben vágtak neki a kerékpárosok Pau városában a 186 kilométeres etapnak. A zöld trikós sprinter, Mads Pedersen indított támadást először, a dán bringás mindenképp elsőként akarta elérni a nap egyetlen gyorsasági részhajráját, amihez csak egy negyedik kategóriás hegyet kellett átvészelnie.

Pedersen két társat kapott maga mellé, a vismás Victor Campenaerts-ot és a Lotto Intermarché színeiben tekerő Huub Artz-ot. Utóbbit figyelmeztették a zsűrikocsiból, hogy szabálytalan a pozíciója és a kormányfogása, mire inkább sértődve visszagurult az 1:15 perces lemaradással haladó mezőnybe. Az első hegyre érve Pedersenék előnye fél percre apadt, a peloton nagyobb tempót diktált.

Pedersen napi fő célja megvalósult, megnyerte a részhajrát, aminek köszönhetően tovább növelte pontjait a zöld trikóért zajló versenyben. A főmezőny első fele rövidesen be is érte a két szökevényt. Előbb Ben O’Connor, majd Lenny Martinez nyert meg egy-egy hegyi hajrát, lélekben viszont mindenki már a Tourmalet-re készült: 17.2 kilométer felfelé, átlagosan 7.3 százalékos emelkedés, ráadásul még le is kell jönni.

Sorra húzták a mezőnyt az UAE versenyzői, hátul egyre többen szakadoztak le, Jonas Vingegaard is fontos segítőket veszített, a sárga trikós Torstein Traeen sem bírta erővel. Isaac del Toro támadásával csak csapattársa, Tadej Pogcar tartotta a lépést, leszakadt Vingegaard is 43 kilométerrel a vége előtt. Pogacar át is vette a vezetést és egyre növelte előnyét dán riválisával szemben. A Tourmalet tetején már harminc másodperccel vezetett az élen haladó szlovén, míg lefelé az egyenes részen 107 kilométer per órás sebességgel száguldott…

Virtuálisan pedig már 30 kilométerrel a vége előtt visszavette a sárga trikót a címvédő, miközben Vingegaard már 50 másodperces különbséggel maradt el tőle, és ez csak egyre nőtt a lejtmenetben. Traeen közben saját csapattársa kerekében esett el egy kanyarban, hosszasan ápolták a norvég versenyzőt.

Az utolsó emelkedőnek már 1:10 perces előnnyel vágott neki Pogacar, Vingegaard felé egyre közelített Remco Evenepoel csoportja, de csak akkor lehetett esély a felzárkózásra, ha nézelődés és veszekedés helyett megfelelően összedolgoznak a tagok. Nem tették, mindenesetre az UAE rádiója felhívta Del Toro figyelmét, küzdjön csak.

Pogacar fáradt, de az utolsó kilométereken nem lassított, végül 2:38 perces előnnyel ért célba az első igazán nehéz szakaszon. Korai lenne már most kijelenteni, hogy eldőlt az összetett, mindenesetre a szlovén klasszis kényelmes előnybe került már hat szakaszt követően. Del Toro a végét csak megnyomta, Evenepoelt megkerülve megszerezte a harmadik helyet.

113. TOUR DE FRANCE
6. szakasz (Pau–Gavarnie-Gedre, 186.2 km): 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:32:07 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 2:38 perc hátrány, 3. Del Toro (mexikói, UAE) 2:57 p h. 
Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 21:11:57 óra, 2. Vingegaard 2:42 p h., 3. 3. Del Toro 3:27 p h.

 

kerékpár Tadej Pogacar Tour de France
Legfrissebb hírek

Lemondott Schneller Domonkos, új elnököt választ csütörtökön az MKSZ

Kerékpár
22 órája

Tour de France: kaotikus előzmények után Kooij-győzelem Pauban

Kerékpár
23 órája

Pogacar leadta, Traeen felvette a sárga trikót

Kerékpár
2026.07.07. 19:32

Pogacar az első franciaországi befutó megnyerésével átvette a sárga trikót a Tour de France-on

Kerékpár
2026.07.06. 17:54

Pogacar már a második szakaszon ajándékot osztogat, Del Toro nyert a Montjuicon

Kerékpár
2026.07.05. 18:08

A három bajnoki címet szerző Takács Zsombort addig tartaná meg az MBH, amíg tudja

Kerékpár
2026.07.05. 09:32

Szijártó Zétény negyedik lett a szebeni kerékpáros körverseny első félszakaszán

Kerékpár
2026.07.04. 20:21

Tour de France: meglepetésre Vingegaard nyerte a csapatidőfutamot Ganna előtt

Kerékpár
2026.07.04. 20:11
Ezek is érdekelhetik