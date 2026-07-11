A magyar díjugratók másodszor kvalifikálták magukat a Nemzetek Díja európai döntőjére

A szlovákiai helyszínen 150 centiméteres akadályokon rendezett kétfordulós verseny első köre fantasztikusan sikerült Horváth Balázs szövetségi kapitány négyfős csapatának. Jármy Vince saját tenyésztésű fedezőménjével, JB Koronaőrrel hibátlanul teljesítette az első pályát. A magyarok egyetlen női tagja, Simicska Anna pedig – a Vincze László által tenyésztett Kansas VL nyergében – időtúllépésért kapott egyetlen hibaponttal mutatkozott be, majd Dömse Tamásnak és Conquistadornak az első pálya nem sikerült jól, de a csapatok legrosszabb teljesítménye kiesett, így ez nem bizonyult végzetesnek, mivel utolsóként Mráz Tamás hibátlanul lovagolt a lewitzi tenyésztésű Viva Centtel.

A magyarok egy hibaponttal élen álltak a verseny felénél, de komoly nehézséget jelentett, hogy Jármynak sérülés miatt fel kellett adnia a versenyt, azaz másodjára már nem lovagolt. Ez azt jelentette, hogy a másik három lovasra nagyobb felelősség hárult, mert biztosan számított mindannyiuk eredménye. A nyomás nem vetette vissza Simicskát, aki nulla hibaponttal zárt, míg az első körben többet hibázó Dömse nagyot javított, mert egy vízbe lépés és az utolsó előtti akadály leverése nyolc hibapontot ért a célban. Mráz egy verőhibával fejezte be a versenyt, így összességében a drámai négyórás viadalon Magyarország 13 hibaponttal végzett negyedikként, amiért 9900 euró járt.

Győzött Svájc nyolc hibaponttal, mögötte a második helyen záró Ausztria és a harmadik Olaszország egyaránt 12 hibapontot gyűjtött. Ötödikként még a hollandok vették sikerrel az elődöntőt.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a magyarok másodszor jutottak az európai döntőbe, amelyre a svájci Avenches-ben kerül sor szeptember 3. és 6. között. A másik elődöntőből Belgium, Svédország, Spanyolország, Franciaország és Nagy-Britannia kvalifikálta magát.