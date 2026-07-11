Dán válogatott középpályással erősített az Atlético Madrid – hivatalos

Az Atlético Madrid kiemelte, hogy Hjulmand erőssége a fizikális játéka, a labdaszerzései, valamint a kiváló helyezkedése és játékintelligenciája, amelyeknek köszönhetően hatékonyan irányítja a középpályát. A dán futballista sikeresen átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd aláírta 2031-ig szóló szerződését a madridi klubbal.

Morten Hjulmand a koppenhágai utánpótlásból indult, majd 2018-ban az osztrák Admira Wackerhez igazolt. Két és fél év után az olasz Leccéhez került, amellyel a 2021–2022-es idényben feljutott a Serie A-ba. Az olasz együttesben 95 mérkőzésen szerepelt, ráadásul 23 évesen a klub történetének legfiatalabb csapatkapitánya lett, és Francesco Totti után a Serie A második legfiatalabb kapitányának számított.

2023 nyarán szerződött a Sportinghoz, ahol gyorsan meghatározó játékossá vált. A lisszaboniaknál összesen 142 tétmérkőzésen lépett pályára, két portugál bajnoki címet (2023–2024, 2024–2025) és egy Portugál Kupát (2024–2025) nyert, miközben itt is a csapat kapitányi karszalagját is viselte.