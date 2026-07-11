Nemzeti Sportrádió

Dán válogatott középpályással erősített az Atlético Madrid – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.07.11. 15:17
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Morten Hjulmand átesett az orvosi vizsgálaton (Fotó: Atlético Madrid)
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foci vb 2026 Morten Hjulmand Sporting CP átigazolás Atlético Madrid
Az Atlético Madrid a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Morten Hjulmandot a portugál Sporting CP-től. A 27 éves dán védekező középpályás 2031. június 30-ig írt alá a spanyol fővárosi klubhoz.

Az Atlético Madrid kiemelte, hogy Hjulmand erőssége a fizikális játéka, a labdaszerzései, valamint a kiváló helyezkedése és játékintelligenciája, amelyeknek köszönhetően hatékonyan irányítja a középpályát. A dán futballista sikeresen átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, majd aláírta 2031-ig szóló szerződését a madridi klubbal.

Morten Hjulmand a koppenhágai utánpótlásból indult, majd 2018-ban az osztrák Admira Wackerhez igazolt. Két és fél év után az olasz Leccéhez került, amellyel a 2021–2022-es idényben feljutott a Serie A-ba. Az olasz együttesben 95 mérkőzésen szerepelt, ráadásul 23 évesen a klub történetének legfiatalabb csapatkapitánya lett, és Francesco Totti után a Serie A második legfiatalabb kapitányának számított.

2023 nyarán szerződött a Sportinghoz, ahol gyorsan meghatározó játékossá vált. A lisszaboniaknál összesen 142 tétmérkőzésen lépett pályára, két portugál bajnoki címet (2023–2024, 2024–2025) és egy Portugál Kupát (2024–2025) nyert, miközben itt is a csapat kapitányi karszalagját is viselte.

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A 2023–2024-es idényben 10 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott Xabi Alonso irányítása alatt.

A dán válogatottban 2023 szeptemberében mutatkozott be, azóta 27 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben.

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