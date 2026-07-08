Lemondott Schneller Domonkos, új elnököt választ csütörtökön az MKSZ

Két évvel ezelőtt, 2024 májusában vette át a Magyar Kerékpáros-szövetség vezetését Schneller Domonkos, aki Princzinger Pétert váltotta. Az MKSZ kapcsán az utóbbi hónapokban több konfliktus is napvilágot látott, Schneller többször is összetűzésbe került Eisenkrammer Károllyal, a Tour de Hongrie főszervezőjével. Schnellert már a májusi közgyűlésen is megpróbálták elmozdítani, akkor azonban nem került napirendi pontra a tisztújítás.

Rövidesen azonban biztosan új elnöke lesz a hazai szövetségnek, Schneller ugyanis a lapunknak eljuttatott levelében jelezte, lemond a tisztségről.

„Az előttem álló megnövekedett egyéb feladataim miatt nem tudnék annyi energiát fordítani a Szövetség ügyeire, mint amennyi szükséges, ezért úgy tartom tisztességesnek, ha az elnöki posztért nem indulok újra.

Tudomásom szerint két jelölt is vállalkozik a vezetésre, akiknek sok sikert kívánok. Remélem, hogy olyan elnökség veszi át a sportág működtetését, amely további viszálykodás helyett a béketeremtésért dolgozik.

Voltak olyan célkitűzések, amelyeket nem tudtam maradéktalanul teljesíteni, ugyanakkor büszke vagyok rá, hogy elindultunk az utánpótlásnevelés támogatása és a szolgáltató szövetség megteremtése felé. Kívánom, hogy a jó gyakorlatok folytatódhassanak, a javítandó területek pedig sikeresebbek legyenek az új időszakban” – írta levelében Schneller, aki egyúttal a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elnöki tisztségét is betölti.

Lapunk értesülései szerint Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) korábbi elnöke, valamint Lehoczki Gábor gazdaság-fejlesztési és reorganizációs szakember pályázik a tisztségre. Utóbbit információink szerint egyes klubok kerestek fel, amelyek szeretnének véget vetni a konfliktusokkal terhelt időszaknak. Az MKSZ tisztújító közgyűlését július 9-én tartják.