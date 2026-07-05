Pogacar már a második szakaszon ajándékot osztogat, Del Toro nyert a Montjuicon

Az ókori alapítású Tarragona városából rajtolt a Francia körverseny második szakasza, a sárga trikót több mint ezer nap után viselhette Jonas Vingegaard, míg a címvédő Tadej Pogacar pöttyös szerelésben vágott neki a Barcelonáig vezető 168.5 kilométernek. Háromfős szökevénycsoport alakult ki, Felix Engelhardt, Alex Molenaar és Frank van den Broek triója több mint háromperces előnyt alakított ki. A nap egyetlen gyorsasági részhajráját Molenaar nyerte meg, és a Caja Rural versenyzője ért fel először a Cote de Begues hegyére. Van den Broek onnantól el is engedte, a szökevények ketten maradtak.

A főmezőnyben az UAE kontrollálta a történéseket, a különbség egy perc alá csökkent. A Kisbika becenevű Isaac del Torónak akadt némi nehézsége a kerékpárjával, az UAE első kísérőautója elhajtott a versenyzője mellett, aki az út szélén várta volna a cserebringát. A kommunikációs és a mechanikai problémát is sikerült elhárítani, Del Toro rövid idő alatt ledolgozta a felgyülemlett lemaradást. Paul Seixas kerékpárjával sem stimmelt valami, előbb egy csapattársa adta kölcsön az övét, majd érkezett egy már rá beállított pótbringa. A franciák reménysége aztán majdnem bukott, centiken múlt, hogy nem ütötte el az egyik zsűrikocsi.

A cél előtt 32.5 kilométerrel fogyott el a két szökevény előnye, Seixas keményen küzdött a síkon, hogy felzárkózzon a mezőnyre a Montjuïc első mászásáig, Barcelona ikonikus hegyére háromszor kellett felmenni a forróságban. Pogacar és Vingegaard is egészen elöl haladt az első körön, előbbinek Brandon McNulty, utóbbinak Matteo Jorgenson segített a meredeken. Segítők létszámát tekintve jobban állt az UAE, Pogacar és Del Toro menet közben egyeztette tervét a hátralévő kilométereket illetően.

Egymást locsolták a versenyzők a végső mászás előtt, mindenki igyekezett helyezkedni a mindent eldöntő próba előtt. A nagy nevek egymásra figyeltek, a lefelében előbb Richard Carapaz, majd Mattias Skjelmose indított támadást – mindkettejüket hamar elcsípték. Utóbbira hatalmas lendülettel érkezett meg egy széles jobbkanyarban Del Toro, aki más ívet választva előzött, nyitotta meg a hajrát. Vingegaard a szlovénra koncentrált, aki üvöltött az élen tekerő mexikóinak, menjen a győzelemért…

…végül kéz a kézben értek be, Pogacar pedig a célba érés után magasba emelte a győztes csapattársat. A zöldbe öltöző 22 éves Del Toro profi pályafutása 30. győzelmét szerezte meg. Vingegaard megőrizte a sárga trikót, de az időbónusz miatt már csak hat másodperc az előnye Pogacarral szemben.

„Hatalmas megtiszteltetés ez a győzelem, rengeteget dolgozott érte az egész csapat. Nagyon gyorsan haladtunk, az emelkedő tetején még nem tudtam elöl lenni, aztán üldöztem Skjelmosét. Volt egy tervünk Tadejjel, a végére némiképp nagyobb lett a különbség, én pedig megcsináltam” – idézte fel a szakasz utolsó kilométereit a boldog győztes mexikói a célba érés után röviddel.

113. TOUR DE FRANCE

2. SZAKASZ (Tarragona–Barcelona, 168.5 km): 1. Isaac del Toro (mexikói, UAE Emirates-XRG) 3:40:01 óra, 2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) azonos idővel, 3. Remco Evenepoel (belga, Red Bull-BORA-hansgrohe) a. i., 4. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) a. i.

Az összetett élcsoportja: 1. Vingegaard 4:01:48 óra, 2. Pogacar 6 másodperc hátrány, 3. Evenepoel 15 mp h., 4. Del Toro 16 mp h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Isaac del Toro 60 pont, 2. Molenaar (holland, Caja Rural) 25, 3. Pogacar 25. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Alex Molenaar 5 pont, 2. McNulty (amerikai, UAE) 4, 3. Engelhardt (német, Jayco AlUla) 3. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Ddel Toro (mexikói, UAE) 4:02:04 óra, 2. Juan Ayuso (spanyol, Lild-Trek) a. i., 3. Seixas (francia, Decathlon) a. i. A csapatverseny állása: 1. UAE 12:09:07 óra, 2. Ineos 21 mp h., 3. Red Bull-Bora-Hansgrohe 1:20 p h.

Hétfőn Granollersből vágnak neki a kerékpárosok a 195.9 kilométeres távnak, amely során már áttekernek Franciaországba, a célnak Les Angles ad otthont. A mezőny összesen 3320.7 kilométert teljesít, amíg július 26-án célba ér a párizsi Champs-Elysées-n.