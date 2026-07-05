A három bajnoki címet szerző Takács Zsombort addig tartaná meg az MBH, amíg tudja

Mindent vitt az MBH Bank CSB Telecom Fort csapata az országos bajnokságokon. Takács Zsombor előbb az U23-as mezőnyversenyt nyerte meg, majd az időfutamon is ő győzött. A felnőtteknél Peák Barnabás diadalmaskodott az időfutamon, míg a mezőnyversenyen a húszéves Takács ötven kilométeres szólóval nyert, még az is belefért, hogy egykerekezve érjen célba a pannonhalmi apátságnál.

„Nagyszerű versenyzőink vannak, magyar részről időfutamra a legjobb Peák Barnabás. Törődni és foglalkozni kell vele, hogy kihozza magából azt, amit tud, hiszen korábban háromszor nyert. Ha nincs megfelelő közegben, nehéz eredményesen teljesíteni. Ráadásul ez egy nagyon speciális szám, mentálisan topon kell lenni, hogy ott valaki jól szerepeljen” – mondta a Nemzeti Sportnak Bebtó Zoltán, az MBH szakmai igazgatója.

„Dina Mártont, Valent Márkot és Takács Zsombit már nem kell bemutatni senkinek, utóbbi óriási tehetség, világsztár lehet. Mindannyian érzik, hogy olyan csapatban szerepelnek, amely korábban Magyarországon még nem létezett. Megfelelő a társaság összetétele, rendben van a csapatszellem, szeretnek is egymásért küzdeni. Mindezt magyar színekben átélni egészen más érzés. Eltöltöttem külföldön néhány évet, kint mégis idegen leszel, másképp állnak hozzád, mint most nálunk. Nyilván a szakvezetés jelentős része olasz, de átérzik a magyar identitást, tudják, hogy kinek mi a szerepe. A srácok úgy érezhetik magukat, mintha otthon lennének, ez óriási előnyt jelenthet. A vezetőség még a régi iskola, foglalkoznak a srácokkal, nem az van, hogy kapsz egy hosszú listát a versenyprogramról és majd találkozunk a reptéren és a versenyen, majd ott meglátjuk, mit tudsz” – világított rá a jó szereplés okára Bebtó.

Szerinte Valter Attilának ezért is lehet különösen nehéz, mert egy gépezet része, ráadásul folyamatosan bírálják a kommentelők, amit nem érdemelne, hiszen rengeteget tett a magyar kerékpársportért.

„Egy kisebb csapatban sokkal otthonosabban lehet mozogni és élvezed a kerékpározást. Ez egy nagyon komoly szempont és szerintem kezd kihalni, hogy a srácok tudják élvezni, amit csinálnak, és ne csak az órát és a programot nézzék. Ebből mi visszább vettünk, a felkészülés részénél megvan természetesen, de a mindennapokban nem szerepel. Akinek igénye van, dolgozhat sportpszichológussal. Ez egy kemény sport és az egyedüllétben meg lehet rogyni, ez a legnagyobbakra igaz. Ha valaki össze van törve fejben, soha nem fog nyerni, ellenben, ha valaki nem olyan erős, de fejben rendben van, bárkit megverhet. Mi fejben és fizikailag is erősek vagyunk, nyilván a karakternek megfelelő versenyen kell indítani a kerékpárosainkat” – fogalmazott Bebtó.

Takács régóta nevelkedik az MBH-nál, tavaly második lett a mezőnyversenyen, idén teljesítette a Török körversenyt és a Tour de Hongrie-t is, míg a Brüsszeli klasszikuson kifejezetten erős mezőnyben végzett huszadikként. „Bármelyik pillanatban jöhet érte ajánlat, amíg tudjuk, megtartjuk. Ez róla szól és nem rólunk, ha olyan lehetőséget kap, amely szintlépést jelent, akkor nem szabunk ennek gátat, nem tartjuk vissza. Ő még fiatal, kell építenie magát, van bőven ideje fejlődni. Lehet jövőre, lehet három év múlva, majd érezni fogja, mikor kell mennie. Annak természetesen örülnénk, ha minél tovább maradna, mert a legfontosabb, hogy a legjobb magyarok nálunk lehessenek” – jelezte a szakmai igazgató.

Az MBH idén először szerepel a másodvonalat jelentő pro-teamek sorában, és az elmúlt hónapokban már tíz győzelmet szerzett.

„Ennek a csapatnak nagy a múltja, az elismertséget nem ez az év határozza meg. Nemcsak az eredmények számítanak, hanem az is, hogy a többi klubnál látják, miként rakták össze és mennyire profin működik a szervezéstől kezdve minden oldalról, mindenki büszke lehet rá és elégedett lehet. Idén 240 versenynapunk van, az a fő cél, hogy a nemzetközi szövetség rangsorában a legjobb harminc csapat között végezzünk, jelenleg a 29. helyen állunk” – zárta szavait a szakmai igazgató.

Az MBH vasárnap a Giro del Medio Brenta nevű olasz egynaposon szerepel.