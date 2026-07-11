Németországból Ausztriába szerződött az NB I-et is megjárt bosnyák válogatott támadó

Haris Tabakovic hároméves szerződést kötött a Red Bull Salzburggal, amelyben a 9-es számú mezt viseli majd – közölte az osztrák klub, mely Florian Plettenberg szerint 5 millió eurót fizetett a csatár játékjogáért.

A 11-szeres bosnyák válogatott futballista – aki a világbajnokságon egy meccsen lépett pályára, 15 percet kapott az Egyesült Államok elleni egyenes kieséses szakaszbeli találkozón – korábban szerepelt a svájci Young Boysban, a Wilben, a Grasshoppersben, a DVSC-ben (2017–2019), a DVTK-ban (2019–2020), az Austria Lustenauban, az Austria Wienben, a Herthában, a Hoffenheimben és legutóbb kölcsönben a Mönchengladbachban. A 32 éves támadó az előző idényben 32 bajnoki 13 gólt és két asszisztot jegyzett a Bundesligában, és a Német Kupában is volt két találata és egy gólpassza.